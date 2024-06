Stand: 21.06.2024 08:57 Uhr Neue Bus-Wartehäuschen am Kieler Hauptbahhnhof

Am Kieler Hauptbahnhof gibt es neue Bus-Wartehäuschen. Die zwei ersten Häuschen hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen. Insgesamt sollen 20 Stück installiert werden. Die neuen Häuschen haben Gründacher, speichern Wasser und bieten mehr Abstand zum Bus und mehr Platz für die Wartenden. Die begrünte Dachfläche -- wenn alle Haltestellen geliefert sind -- ist so groß wie zweieinhalb Tennisplätze. Die Stadt Kiel zahlt für die Neuanschaffungen nichts. Das übernimmt die Firma, die in Kiel Werbeflächen an den Haltestellen vermarktet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 08:30 Uhr