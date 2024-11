Stand: 29.11.2024 14:36 Uhr Neue Bürgermeisterin in Hennstedt: Janina Laß folgt auf Anne Riecke

Die FDP-Politikerin Janina Laß ist am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung mit einer Stimme Mehrheit zur Nachfolgerin von Bürgermeisterin Anne Riecke (FDP) von Hennstedt (Kreis Dithmarschen) gewählt worden. Die 41-jährige Laß war früher Marktmeisterin in Heide und arbeitet mittlerweile als Verwaltungsfachangestellte beim Amt Eider. Gegenkandidat Enno Dethlefs (CDU) bekam sechs Stimmen. Die Wahl war notwendig geworden, weil die langjährige Bürgermeisterin Riecke ihr Amt niedergelegt hatte. Sie ist von Februar an neue FDP-Landtagsabgeordnete in Kiel und dort Nachfolgerin von Oliver Kumbartzky. Der Brunsbütteler muss sein Landtagsmandat zurückgeben, weil er vom 1. Februar 2025 an neuer hauptamtlicher Bürgermeister in Büsum ist.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen