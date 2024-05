Stand: 15.05.2024 17:05 Uhr Neue Audioausstellung im Roten Haubarg in Witzwort eröffnet

Der Rote Haubarg in Witzwort (Kreis Nordfriesland) beherbergt eine neue Dauerausstellung. Eine Audioinstallation informiert in Form eines Hörspiels über die Geschichte des Bauernhauses auf der Halbinsel Eiderstedt. Gegenstände wie die Schaufel, das Wagenrad und auch der Heuhaufen geben Geräusche von sich und sprechen die Besucher an. Friedhelm Ptok ist Sprecher des Haubargs selbst: "Ich könnte mir denken, dass Leute zum ersten Mal so die Klänge von einer Harke oder von einer Schaufel oder von einem Dreschflegel hören." Das Museum Roter Haubarg in Witzwort kann kostenlos besucht werden: dienstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr.

