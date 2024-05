Nazi-Parolen auf Sylt: Arbeitgeber drohen, Verdächtiger stellt sich Stand: 26.05.2024 14:29 Uhr In einem Sylter Lokal haben feiernde junge Menschen offensichtlich rassistische Parolen gesungen. Acht Unternehmen und Institutionen planen nun, die Vorwürfe zu prüfen und ihre mutmaßlich beteiligten Mitarbeitenden gegebenenfalls freizustellen oder zu entlassen. Ein Mann, der den Hitlergruß gezeigt haben soll, stellte sich laut "Bild" inzwischen der Polizei.

Von der Deutschen Bank bis Vodafone reichen die Statements, in denen die Unternehmen gegen Rassismus Stellung beziehen und Konsequenzen für ihre mutmaßlich beteiligten Beschäftigten ankündigen. Zwei Arbeitgeber sagten bereits am Freitag, dass sie ihren Mitarbeitenden gekündigt hätten.

Das Video des Vorfalls verbreitet sich seit Donnerstag in den sozialen Netzwerken. Darin ist zu sehen und zu hören, wie junge Menschen vor der "Pony"-Bar auf Sylt offenbar rassistische Parolen grölen. Etliche Nutzer hatten in Kommentarspalten in sozialen Medien darauf gedrängt, dass sich die Firmen positionieren.

Verdächtiger bittet um Entschuldigung

Nach Angaben der Polizei Flensburg ermittelt der Staatsschutz wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei richten sich demnach gegen "die Personen, die auf dem Video offensichtlich die genannten Äußerungen mitsingen beziehungsweise Kennzeichen tätigen", hieß es in einer Mitteilung. Ersten Hinweisen zu beteiligten Personen werde nachgegangen. Es sei auch nicht auszuschließen, dass weitere Tatverdächtige hinzukommen, die nicht im Video zu sehen sind.

Weitere Informationen Expertin zu Nazi-Parolen auf Sylt: "Die Grenzen sind fließend" Nach den Vorfällen im Club Pony rät Politikwissenschaftlerin Paula Diehl von der CAU Kiel: Umstehende sollten einschreiten. mehr

Zudem liegt laut Polizei der Verdacht vor, dass durch eine Person der sogenannte Hitlergruß gezeigt wird. Wie die Zeitung "Bild" berichtet, soll dieser junge Mann in sozialen Medien um Verzeihung gebeten und von einem "ganz schlimmen Fehler" gesprochen haben, für den er sich schäme: "Alle, die wir damit vielleicht verletzt haben, bitte ich um Entschuldigung." Er habe sich bereits der Polizei gestellt.

Staatsanwaltschaft: Verdächtige erhalten "Vernehmungsangebot"

Die Namen von Partygästen aus Hamburg und Bayern, die im Netz kursieren, sind bisher noch nicht bestätigt. Klar zu erkennen ist auf dem Video lediglich eine Frau, die die Parole mitspricht. Die übrigen Stimmen sind nicht eindeutig zuzuordnen. Von der Staatsanwaltschaft Flensburg heißt es, die Verdächtigen bekämen in Kürze ein Vernehmungsangebot, sobald sie identifiziert seien. Vermutlich laufe die Kommunikation dann über Anwälte.

In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die vom Pfingstwochenende stammen soll, schreien junge Männer und Frauen zur Melodie des Party-Hits "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Zahlreiche Partygäste fühlen sich von den Vorgängen augenscheinlich wenig gestört. Auch wenn die Originalquelle des Videos inzwischen nicht mehr nachvollziehbar ist, gehen die Polizei und der Betreiber der Bar davon aus, dass es authentisch ist.

VIDEO: Sylt: Video aus Promi-Bar sorgt für Empörung - Feiernde grölen Nazi-Parolen (1 Min)

Hitlergruß gezeigt? Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung

Staatsanwaltschaft: Mindestens drei Monate Haft bei Volksverhetzung

Thorkild Petersen-Thrö von der Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte, dass bereits zahlreiche Online-Anzeigen vorliegen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. "Aus unserer Sicht sind die Parolen 'Deutschland den Deutschen' und 'Ausländer raus' strafbewehrt, allein schon mit Blick auf das jüngste Urteil gegen Björn Höcke", sagte er. Ein möglicher Hitlergruß sei zwar mit einem Winken verbunden worden, in Verbindung mit dem angedeuteten Oberlippenbart könne es sich aber auch hier um ein verfassungsfeindliches Zeichen handeln.

Im Falle von Volksverhetzung droht eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten und maximal fünf Jahren. Geldstrafen sind laut Petersen-Thrö nicht vorgesehen. Beim Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen kommt eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe infrage. Petersen-Thrö bestätigte auch, dass bereits Namen von Beteiligten an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet wurden. Nun gehe es darum, das zu überprüfen und die Partygäste, Zeuginnen und Zeugen sowie das Personal an dem fraglichen Abend zu ermitteln.

AUDIO: Sylter Club-Betreiber: Wir haben die Gesänge nicht mitbekommen (5 Min) Sylter Club-Betreiber: Wir haben die Gesänge nicht mitbekommen (5 Min)

Betreiber der Pony-Bar in Kampen hat Strafanzeige gestellt

Die Betreiber der Pony-Bar in Kampen, Tim Becker, verwies im NDR Info Interview darauf, dass zum fraglichen Zeitpunkt mehrere Hundert Gäste in dem Lokal gewesen seien. Angesichts der Laustärke sei es selbst Barkeepern in der Nähe nicht möglich gewesen, veränderte Texte mitzubekommen. Seine Bar stehe für Diversität und Multikulti - das zeigten Gäste wie Mitarbeiter. Mittlerweile habe der Barbetreiber Strafanzeige gestellt. Zudem seien Hausverbote gegen die fünf Beschuldigten verhängt worden. Auch auf der Plattform Instagram äußerte sich Becker schockiert: "Hätten wir von dem Vorfall gewusst, hätten wir die betreffenden Gäste selbstverständlich des Hauses verwiesen. Es gibt keinen Platz für Rassismus!!!".

Vorfall von Überwachungskameras aufgezeichnet

Laut Inhaber Tim Becker ist die gesamte Szene von Überwachungskameras mit Ton aufgezeichnet worden. Es habe fünf Beteiligte gegeben. Viele der insgesamt rund 300 Gäste hätten das Lied ganz normal mitgesungen. "Das waren wirklich nur diese fünf Leute", sagte Becker. Deren Namen sowie die Aufnahmen seien der Polizei übergeben worden. Es sei nun wichtig, den Vorgang aufzuklären und dafür zu sorgen, dass die Beteiligten eine gerechte Strafe bekommen.

Der Vorfall mache traurig, so Becker. "Wir waren total erschrocken und haben das schnell analysiert, warum wir das nicht mitgekriegt haben", sagte er. Seiner Aussage nach habe das an der Masse an Leuten gelegen. "Da hört man es einfach nicht raus, dass da fünf Idioten irgendeinen Dreck über ein anderes Lied singen."

AUDIO: Club-Inhaber zu Nazi-Gesängen: "Bei uns hat rechts kein Zuhause" (1 Min) Club-Inhaber zu Nazi-Gesängen: "Bei uns hat rechts kein Zuhause" (1 Min)

Die fünf Beteiligten bekommen lebenslanges Hausverbot in der "Pony"-Bar - und möglicherweise in weiteren Lokalen. "Auf Sylt brauchen die sich gar nicht mehr blicken zu lassen. Wir haben ganz viele befreundete Gastronomen", so Becker. Eine weitere Konsequenz sei, dass das Lied künftig nicht mehr in dem Club gespielt werde. Außerdem sollen Gäste animiert werden, rassistische Vorfälle beim Personal zu melden. "Bei uns hat rechts kein Zuhause", betonte Becker.

Scholz: Äußerungen sind nicht akzeptabel

Auch bundesweit sorgt das Video für Entsetzen: Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte die rassistischen Äußerungen scharf: "Ganz klar: Solche Parolen sind eklig, sie sind nicht akzeptabel", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Er machte klar, dass alle Aktivitäten darauf gerichtet seien, zu verhindern, dass sich die Sache verbreitet. Ähnlich bestürzt äußerten sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Rassismus dürfe nicht normalisiert werden, sagte Faeser.

Landesregierung entsetzt über rassistische Äußerungen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte die Parolen "schlimme Verfehlungen". Dass unter anderem der Wirt des Lokals sich von den Taten distanziert und Hausverbot erteilt habe, seien die richtigen Signale. Jetzt gehe es um die strafrechtliche Verfolgung. "Rechtsextremismus ist etwas, das wir mit ganzer Härte bekämpfen, deshalb ist es richtig, dass der Staatsschutz jetzt ermittelt", so Günther. Er sprach unter anderem von möglicher Wohlstandsverwahrlosung. Rechtsextremismus müsse überall bekämpft werden. "Die, die dort unterwegs gewesen sind, müssen wissen, dass der Staat mit aller Härte darauf reagieren wird."

VIDEO: Günther: "Wir müssen Rechtsextremismus überall bekämpfen" (1 Min)

Auch Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne), Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zeigten sich am Freitag entsetzt über das Video. "Das ist kein dummer Jungenstreich, sondern schlimmstes Nazi-Gegröle erwachsener Leute auf offener Bühne", erklärte Touré. Sütterlin-Waack sprach von einem gesamtgesellschaftlichen Problem, das man gemeinsam angehen müsse.

FDP und SPD fordern mehr Aufklärung: "Keine harmlosen Suff-Aktionen"

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte NDR Schleswig-Holstein, die Elternhäuser, aber auch die Schulen müssten sich fragen, was sie falsch gemacht hätten. Ähnlicher Meinung ist der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt. Er sprach von abstoßenden Szenen und forderte mehr Sensibilisierung im Bildungsbereich. SPD-Politiker Niclas Dürbrook betonte: "Das sind keine harmlosen Suff-Aktionen." Solche Situationen seien keine Einzelfälle mehr, betonten sowohl Vogt als auch Dürbrook.

Möglicherweise weiterer Vorfall auf Sylt

Nur wenige Gehminuten vom "Pony" entfernt liegt der Club "Rotes Kliff". Dort soll es nach Angaben der Betreiber ebenfalls einen solchen Vorfall gegeben haben. Auf Facebook und Instagram heißt es vom Club: "Leider hatten auch wir zu Pfingsten einen Rassismus-Vorfall. Wir haben die betreffenden Personen, die wir finden konnten, aus dem Club verwiesen und ihnen Hausverbot erteilt." Einen weltbekannten Song für Rassismus und Diskriminierung zu nutzen, sei "erbärmlich und widerlich", so die Betreiber weiter.

Sylter Bürgermeister verurteilen rassistische Gesänge

Auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden auf Sylt haben sich in einem Statement am Freitag klar gegen die rassistischen Gesänge positioniert. Sie sprachen von "null Toleranz" gegenüber derartigem Verhalten. "Dieses Verhalten ist für uns abstoßend und vollkommen inakzeptabel. Wir dulden das nicht", hieß es in der Mitteilung. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusbetriebe und -verbände würden sich in jeder Form gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit wenden.

Sylt sei eine weltoffene Insel, die sich über Besucherinnen und Besucher aus aller Welt freue. Die in dem Video zu sehenden Personen seien hingegen nicht willkommen: "In diesen Tagen, in denen das Grundgesetz 75 Jahre alt wird, während die liberale Demokratie unter Beschuss steht, möchten wir als Sylt ganz unmissverständlich klar machen: Solche Gäste brauchen nicht noch einmal nach Sylt zu kommen. Sie sind herzlich ausgeladen."

VIDEO: Rassistische Parolen in Sylter Bar: Staatsschutz ermittelt (5 Min)

Zahlreiche Reaktionen im Netz

Seitdem das Video im Netz kursiert, haben es zahlreiche Politiker, Influencer und Prominente verbreitet und kommentiert. Neben der SPD-Politikerin Sawsan Chebli, fragte ZDF-Moderator Jan Böhmermann auf der Plattform X: "Wer und wo sind diese Leute?". Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali schrieb auf X: "Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne "Ausländer" #Sylt 2024". In sozialen Medien werden außerdem bereits Namen der betroffenen Partygäste geteilt. Demnach soll es sich unter anderem um junge Menschen aus Hamburg handeln.

TikTok-Trend seit Längerem bekannt

Es hat bereits mehrfach Videos solcher Gesänge zu dem Partyhit in Norddeutschland gegeben. Die Singenden sprangen damit mutmaßlich auf einen TikTok-Trend auf, der seinen Ursprung in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern haben soll. In einem TikTok-Video von dort grölt eine Gruppe Männer: "Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Die Zeitung "Katapult MV" aus Mecklenburg-Vorpommern hatte vergangenen Oktober darüber berichtet.

Auch in Pahlen (Kreis Dithmarschen) und Schenefeld (Kreis Steinburg) sollen Party-Gäste in die rechten Parolen eingestiegen sein, als der Song "L'amour Toujours" in Diskotheken lief. Die SPD hat angekündigt, für den kommenden Innen- und Rechtsausschuss einen Berichtsantrag zum Stand des Ermittlungsverfahrens zu stellen.

