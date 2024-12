Stand: 11.12.2024 16:39 Uhr Nazi-Parolen auf Stickern: Concordia Schönkirchen erstattet Anzeige

Das Vereinswappen der TSG Concordia Schönkirchen (Kreis Plön) ist wiederholt auf Stickern mit rechten Parolen aufgetaucht. Der Verein hat deshalb Anzeige erstattet, wie Polizei und Club mitteilten. In einer offiziellen Stellungnahme betont der Verein, keinerlei Verbindung zu den Stickern zu haben. Die Sticker mit der Aufschrift 'Hand in Hand fürs Vaterland' - dem Titel eines Schulbuchs aus der NS-Zeit - sind laut Verein mehrfach an Laternenpfosten in Schönkirchen und Umgebung angebracht worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön