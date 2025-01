Stand: 28.01.2025 08:28 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zwei Südholsteiner mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zeichnet am Dienstag zwei Südholsteiner mit dem Bundesverdienstkreuz aus, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren. Walter Albrecht aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat unter anderem das "Bündnis gegen Rechts" gegründet und macht sich gegen Rechtsradikalismus sowie Rassismus stark, zum Beispiel mit Gedenkfeiern und Demos. Günter Gerland aus Wedel (Kreis Pinneberg) hat das "Wedeler Berufsstart Modell" gegründet und ein Netzwerk geschaffen, das Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung unterstützt und sie mit regionalen Ausbildungsbetrieben zusammenbringt. Die Verdienstorden werden in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Nach Raubüberfall: Polizei sucht Täter mit Fotos

Nach einem Überfall in einem Supermarkt in Trappenkamp (Kreis Segeberg) sucht die Kriminalpolizei Bad Segeberg weiter nach Zeugen. Dazu hat sie jetzt Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen. Bei der Tat in der Erfurter Straße Mitte Dezember hatte der Täter eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und erbeutete rund 1.000 Euro. Er konnte flüchten. Er hatte sich kurz zuvor an einer Tankstelle aufgehalten, wo er gefilmt wurde. Der Mann wird auf Anfang 20 geschätzt und hat während der Tat eine orangefarbene Jacke getragen. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Autobahnen dicht: Tagesbaustellen auf A23 und A7

Auf der A23 zwischen Hamburg und Heide (Kreis Dithmarschen) werden ab Dienstag und bis Freitag jeweils Tagesbaustellen zwischen 9 und 16 Uhr eingerichtet. Betroffen ist zunächst der Abschnitt zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Steinburg). Dort ist dann nur eine Spur frei, heißt es von der Autobahn GmbH Nord. Von 10 bis 16 Uhr wird am Dienstag außerdem die A7-Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) in Richtung Hamburg gesperrt. Die zuständige Projektgesellschaft Via Solutions Nord empfiehlt, in dieser Zeit die Auffahrt Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) zu nutzen. In Richtung Norden ist die Auffahrt Henstedt-Ulzburg allerdings frei. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2025 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

