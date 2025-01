Stand: 10.01.2025 08:41 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mann nach Angriff auf Prostituierte vor Gericht

Fast sieben Jahre nach einem brutalen Angriff auf eine Prostituierte bei Bark im Kreis Segeberg muss sich der mutmaßliche Täter erneut vor Gericht verantworten. Der 35-Jährige soll die Prostituierte nach dem Sex unter anderem gewürgt und ihr auf den Kopf geschlagen haben. Außerdem soll er mit einem Schraubenzieher auf sie eingestochen haben. Die Frau wurde dabei schwer an der Lunge verletzt und schwebte nach der Attacke in Lebensgefahr. Bereits im Juni 2024 hatte das Schöffengericht Bad Segeberg das Verfahren eröffnet, es dann aber an die höhere Instanz des Kieler Landgerichts weitergeleitet. Der Mann muss sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

59 Stunden-Sperrung auf der A1 am Autobahnkreuz Bargteheide

Die A1 wird ab Freitagabend, 19 Uhr am Autobahnkreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) für 59 Stunden voll gesperrt. Auch die A21 in Richtung Schwarzenbek (Herzogtum Lauenburg), also Fahrtrichtung Süden, ist betroffen. Grund für die Sperrung ist der Abriss einer maroden Brücke, auf der die A21 über die A1 geführt wurde. Ende vergangenen Jahres war bereits eine Behelfsbrücke eingerichtet worden. Während der Sperrung am Wochenende wird der Verkehr laut Autobahn GmbH weiträumig umgeleitet. Am Montagmorgen um 6 Uhr soll die Strecke dann wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

