Stand: 06.01.2025 08:35 Uhr

A1 gesperrt: Unfall zwischen Barsbüttel und Stapelfeld

Am frühen Montagmorgen ist ein Lkw auf derA1 Richtung Lübeck zwischen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke gefahren. Die Polizei sperrte daraufhin nach Angaben der Leitstelle die Autobahn in dem Bereich komplett. Wie lang die A1 noch gesperrt bleibt, ist aktuell unklar. Durch den Unfall wurden sieben weitere Fahrzeuge beschädigt. 18 Menschen verletzten sich dabei laut Rettungsleitstelle leicht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der Grund für den Unfall ist laut Polizei ein geplatzter Reifen am Lkw. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 07:30 Uhr

Kreis Stormarn: Laut Statistik mehr als ein Einbruch am Tag

In Südholstein halten viele Einbrüche die Polizei in Atem. Zuletzt schlugen Einbrecher unter anderem in Ahrensburg, Ammersbek oder Großhansdorf (alle drei im Kreis Stormarn) zu. Sie stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld aus Privathäusern und Geschäftsgebäuden. Auch laut jüngster Kriminalstatistik wird in Schleswig-Holstein im Kreis Stormarn am häufigsten eingebrochen: mehr als einmal pro Tag. Als Einbrecher-Hochburg gilt Ahrensburg. Laut Polizei brachen Einbrecher hier im Dezember 13 Mal ein. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Zweite Basketball Bundesliga: Rist Wedel verliert gegen Itzehoe

Im Schleswig-Holstein Derby der Pro B Basketball Bundesliga, der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland, hat der SC Rist Wedel (Kreis Pinneberg) am Sonntag eine Niederlage kassiert: Bei den Itzehoe Eagels (Kreis Steinburg) unterlagen die Wedeler, die eigentlich in der Tabelle besser dastehen, deutlich mit 61 zu 97. Damit belegt Rist Wedel jetzt den 9. Platz in der Tabelle. Die Itzehoe Eagles stehen momentan auf Platz 12. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

