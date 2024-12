Stand: 23.12.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Einbrecher besonders im Süden des Landes unterwegs

Laut Landeskriminalamt liegen die Einbruchszahlen für das laufende Jahr in Schleswig-Holstein bisher etwas unter den Zahlen des vergangene Jahres. Die Schwerpunkte bleiben laut LKA aber unverändert: Sie liegen weiter in den südlichen Kreisen des Landes und im Großraum Lübeck. Die meisten Einbrüche gab es bisher im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Bad Segeberg, also in den Kreisen Pinneberg und Segeberg. Der Grund: die günstige Infrastruktur mit vielen Autobahnen Richtung Hamburg und die Hansestadt selbst, in der vor allem reisende Tätergruppen anonym untertauchen können. Genau Zahlen nennt das LKA für 2024 bisher nicht, die werden erst mit der neuen Kriminalstatistik im Frühjahr veröffentlicht. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 8:30 Uhr

Blutspendetermine an den Feiertagen

Der Blutspendedienst Nordost mit Sitz in Lütjensee (Kreis Stormarn) ist besorgt, was die Vorräte über die Feiertage angeht. Es würden täglich Blutspenden gebraucht, über die Feiertage würden aber weniger Menschen zu Spendenterminen gehen, heißt es vom Blutspendedienst. Auch durch den Anschlag in Magdeburg seien im Norden Deutschlands einige Blutgruppen so gut wie gar nicht mehr vorrätig. Am zweiten Weihnachtstag gibt es deshalb Sondertermine zum Blutspenden: Unter anderem in Lütjensee, Bebensee und Bad Bramstedt (beides Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 8:30 Uhr

Sturmflut erwartet

Aufgrund einer Sturmflut können die Pegel der Elbe, der Pinnau und der Krückau heute Vormittag deutlich steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Elbehochwasser in Wedel am Schulauer Hafen in den nächsten Stunden eineinhalb bis zwei Meter höher als das normale Hochwasser steigt. Um die Pegel der Elbe nicht zusätzlich zu belasten, werden die Sperrwerke von Pinnau und Krückau geschlossen. Dadurch steht das Wasser auch in diesen beiden Flüssen höher als normal. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 8:30 Uhr

