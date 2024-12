Stand: 09.12.2024 09:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Julia Fisauli-Aalto gewinnt Wahl in Wedel

Julia Fisauli-Aalto von der CDU wird neue Bürgermeisterin in Wedel (Kreis Pinneberg). In der Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Timo Steyer erhielt sie 59 Prozent der Stimmen. Fisauli-Aalto war schon zuvor kommissarisch im Amt - seit der Abwahl von Gernot Kaser im April. Nun übernimmt sie offiziell für die nächsten sechs Jahre. Eines der wichtigsten Themen, sagt sie, sei es, die Finanzen der Stadt zu stabilisieren. Der aktuelle Schuldenberg liegt bei fast 100 Millionen Euro. Außerdem möchte sie sich für die Förderung von Bildung und Sport einsetzen und für mehr Sicherheit in Wedel sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Nach Messerstichen: VHS in Wedel setzt auf mehr Sicherheit

Die Volkshochschule (VHS) Wedel (Kreis Pinneberg) will Kameras an ihren Eingängen installieren. Das sagte die Stadt auf Nachfrage. Zudem machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS mehrtägige Deeskalationtrainings. Laut Stadt wurde zudem ein sogenanntes stilles Alarmsystem eingeführt, mit dem kann unauffällig über Computer oder App Hilfe angefordert werden. Die VHS setzt auf diese Systeme, weil im vergangenen Juli ein Lehrer der Volkshochschule Wedel mit mehreren Messerstichen verletzt worden war. Tatverdächtig sind vier Brüder. Dem attackierten Lehrer gehe es inzwischen wieder gut, so eine Sprecherin. Seine Kurse habe er aber nicht wieder aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Elmshorn: Zwei Fußgänger von Auto erfasst

In Elmshorn im Ortsteil Ramskamp (Kreis Pinneberg) sind am Montagmorgen zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Leitstelle sind die beiden von einem Auto angefahren worden. Informationen zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei bisher nicht bekanntgegeben. Es wird ermittelt. Die zwei Fußgänger sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Die Straße "Rampskamp" war bis 9 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Hand in Hand: Erfahrung trifft Jugend

In Bargteheide im Kreis Stormarn organisiert die Stiftung "Erfahrung trifft Jugend" seit 15 Jahren Treffen zwischen Menschen aus dem Seniorendorf Bargteheide und Schülerinnen und Schülern. Gemeinsam wird gegärtnert, vorgelesen oder Sport gemacht. Das Projekt ist eines von sieben Projekten, die in Südholstein bei der NDR-Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland unterstützt wird. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

