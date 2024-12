Stand: 06.12.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nikolaus-Post für den guten Zweck

An mehreren Schulen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wird zum Nikolaustag wieder besondere Post zugestellt. Für 25 Cent konnten Schülerinnen und Schüler einen gestempelten Briefumschlag kaufen und Briefe an Freundinnen, Freunde, Lehrkräfte oder Schulpersonal schreiben. Ein Teil des Preises der verkauften 20.000 Briefe wird gespendet. In diesem Jahr sind 1.200 Euro für das Hospiz Lebensweg in Bad Oldesloe zusammengekommen. Die Nikolaus-Post an den Schulen in Bad Oldesloe gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Autofahrerin gegen Hauswand gekracht

In Bad Bramstedt (Kreis Pinneberg) ist eine Frau am Donnerstagabend beim Abbiegen mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin knapp 2,5 Promille. Die Frau blieb unverletzt. Sie erwartet nun eine Anzeige. Wie groß der Schaden am Haus ist, konnte die Polizei nicht sagen. Die Statik sei aber nicht gefährdet, hieß es. Das Auto musste abgeschleppt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Stichwahl in Wedel

Am Sonntag findet in Wedel (Kreis Pinneberg) die Stichwahl um das Bürgermeisteramt statt. Die Wählerinnen und Wähler können sich zwischen Julia Fisauli-Aalto (CDU) und dem parteilosen Timo Steyer entscheiden. Bei der ersten Wahl Mitte November hatte Fisauli-Aalto mit 49,1 Prozent knapp die absolute Mehrheit verpasst. Sie hat das Bürgermeisteramt aktuell kommissarisch inne. Steyer erreichte im ersten Wahlgang 22,1 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

