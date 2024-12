Stand: 03.12.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozess gegen zwei Südholsteiner wegen Kupferklaus

Zwei Männer aus dem Kreis Pinneberg stehen ab Dienstag vor Gericht, weil sie mehr als 500 Kilo Kupfer an Bahnhöfen und Bahnübergängen gestohlen haben sollen. Rund 13 Mal sollen die Männer zugeschlagen haben, unter anderem im Bereich der Bahnhöfe Elmshorn und Tornesch (Kreis Pinneberg). Die Diebstähle haben bereits vor rund zwei Jahren stattgefunden, jetzt müssen sich die Männer vor dem Amtsgericht Itzehoe verantworten. Die Taten führten laut Staatsanwaltschaft Itzehoe zu erheblichen Materialschäden und Instandsetzungskosten. Wie hoch der Schaden genau ist, konnte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 8:30 Uhr

Holm: Ehrennadel des Landes für Detlef Kleinwort

Detlef Kleinwort aus Holm (Kreis Pinneberg) bekommt am Dienstag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Ehrennadel des Landes überreicht - für sein besonders ehrenamtliches Engagement. Kleinwort engagiere sich seit 40 Jahren für die musikalische Früherziehung und habe unzählige Kinder und Jugendliche an das Jagdhornblasen herangeführt, heißt es in der Begründung. Kleinwort ist außerdem ehrenamtlich für den Naturschutz tätig und engagiert sich seit vielen Jahren in der Kreisjägerschaft und in der Kommunalpolitik. Gemeinsam mit ihm werden vier weitere Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in Kiel für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 8:30 Uhr

