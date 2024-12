Stand: 02.12.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozess um mutmaßliche Brandstiftung in Klein Rönnau startet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ab Montag ein 31-jähriger Mann wegen mutmaßlicher Brandstiftung in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) verantworten. Er soll Anfang Juni mehrere kleinere Feuer auf einem Hof für in Not geratene Menschen gelegt haben. Zuvor hatte es Ende Mai bereits einen Großbrand auf dem Hof gegeben. Auch in diesem Zusammenhang wurde gegen den Angeklagten ermittelt, der aus dem Umfeld des Hofes stammt. Das Verfahren wurde laut Staatsanwaltschaft aber eingestellt, weil der Tatverdacht nicht ausreichte. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 8:30 Uhr

Nach Insolvenz beim Süßwarenhersteller: Zukunft der Marke Arko gesichert

Nachdem Arko im Januar dieses Jahres Insolvenz angemeldet hatte, scheint nun zumindest die Zukunft der Marke des Süßwarenherstellers gesichert. Die ursprünglichen Gesellschaften befinden sich zwar in der Abwicklung, die Marken Arko, Hussel, Eilles gibt es allerdings weiterhin. Die Viba Sweets GmbH aus Thüringen hat nach eigener Aussage die Markenrechte sowie 150 der insgesamt 230 Filialen in ganz Deutschland übernommen. Außerdem ist die Zentrale von Wahlstedt (Kreis Segeberg) nach Bad Segeberg umgezogen. Dort arbeiten laut Viba noch circa 35 Menschen im Einkauf und anderen Verwaltungsbereichen. Vor der Insolvenz waren es rund 100 Beschäftigte. Die neuen Eigentümer aus Thüringen blicken zuversichtlich auf das Weihnachtsgeschäft. Viba ist als Süßwarenhersteller und Kaffeehändler schon mehr als 100 Jahre in der Branche tätig. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 8:30 Uhr

