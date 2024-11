Stand: 12.11.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nach Terrorverdacht: Lichtermarkt Elmshorn laut OB sicher

Nach der Festnahme eines 17-Jährigen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wegen mutmaßlicher Terrorpläne, betont Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) gegenüber NDR Schleswig Holstein, dass der Lichtermarkt in Elmshorn sicher sei. Demnach habe die Stadt nach dem Anschlag in Berlin 2016 die Sicherheitsmaßnahmen deutlich verstärkt. Unter anderem seien die Zufahrten zum Weihnachtsmarkt-Areal durch große Wasser-Behälter abgesperrt. Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft Flensburg die Festnahme bestätigt. Ausdrücklich nicht bestätigt wurden Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt. Im Laufe des Dienstag soll es mehr Infos dazu geben. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Spektakulärer Haspa-Einbruch: Spielt die Haspa auf Zeit?

Im Prozess gegen die Hamburger Sparkasse nach einem Banküberfall im August 2021 sollte ein Ortstermin in Norderstedt (Kreis Segeberg) Klarheit über die Umstände des Einbruchs in den Tresorraum bringen. Bei dem Termin am Montag mit dabei war auch ein gerichtlich bestellter Sachverständiger. Sein Sicherheitsgutachten soll voraussichtlich erst im neuen Jahr fertig gestellt sein. Für diejenigen, die bisher nicht geklagt haben, wäre das zu spät, denn mit dem Jahreswechsel setzt die Verjährungsfrist ein. Der Anwalt der Geschädigten wirft der Bank eine Verzögerungstaktik im Prozess vor. Die weist das zurück. Der Anwalt der Haspa sagte vor dem Termin am Montag, dass der Vorwurf "an den Haaren herbeigezogen sei". | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Uwe-Seeler-Preis für FC Union Tornesch

Der FC Union Tornesch aus dem Kreis Pinneberg bekommt den diesjährigen Uwe-Seeler-Preis. Der Fußballer hätte am 5. November Geburtstag gehabt und die Stadt Hamburg feiert den Tag jedes Jahr mit der Verleihung des Uwe-Seeler-Preises für Sportvereine. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert. Am Montag hatte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) den Preis übergeben und dabei vor allem das Wachstum des Vereins und die Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt hervorgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr