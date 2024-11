Stand: 08.11.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Caspar-Voght-Schule in Rellingen: Unterrricht in neuen Räumen

Die Caspar-Voght-Schule in Rellingen im Kreis Pinneberg ist mit rund 1.200 Schülerinnen und Schülern eine der größten Grund- und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Weil es regelmäßig aber mehr Anmeldungen als Plätze gab, hat sich die Gemeinde einen Neubau geleistet. Neben Klassenräumen für die Oberstufe gibt es dort unter anderem auch eine Töpferwerkstatt und ein digitales Film- und Tonstudio. Auch das Förderzentrum für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernbedarfen zieht in den Anbau mit ein. Laut Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) hat der Anbau die Gemeinde fast neun Millionen Euro gekostet. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Südholstein: Diakonie startet Winternothilfe

Um obdachlose Menschen vor dem Erfrieren zu retten, ist in den sieben Einrichtungen der Diakonie in Südholstein die Winternothilfe gestartet. Unter anderem in Elmshorn (Kreis Pinneberg), Norderstedt und Bad Segeberg (beide Kreis Segeberg). Sie haben ab sofort länger geöffnet und bieten zusätzliche Notschlafplätze an. In den Unterkünften gibt es laut Diakonie zudem heiße Getränke und die Möglichkeit, zu duschen. Wer reglose Obdachlose sieht, denen es augenscheinlich schlecht geht, den bittet die Diakonie, den Notruf zu wählen und so den Betroffenen zu helfen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Kreis Pinneberg: Modellprojekt gegen Einsamkeit abgelehnt

Donnerstagabend hat der Sozialausschuss des Kreises Pinneberg über ein Modellprojekt entschieden, das Seniorinnen und Senioren mit Hausbesuche vor Vereinsamung bewahren soll. Der Antrag wurde mit sieben Stimmen von CDU, FDP und AFD abgelehnt, so der Ausschussvorsitzende Hans-Peter Stahl. SPD und Grüne stimmten demnach mit sechs Stimmen dafür. Das Modellprojekt ist jetzt erstmal vom Tisch. Aktuell leben im Kreis Pinneberg etwa 54.000 Menschen, die älter als 70 Jahre alt sind. Bis 2030 wird die Zahl auf über 80.000 ansteigen, sagt der Vorsitzende des Kreis-Sozialausschuss Pinneberg Hans-Peter Stahl (SPD). | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 08:30 Uhr