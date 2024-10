Stand: 15.10.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Busstreik betrifft auch Verbindungen in Südholstein

Im Warnstreik beim privaten Busverkehr wollen nach Angaben der Gewerkschaft ver.di auch in den Kreisen Pinneberg, Segebergund Stormarn Fahrer und Fahrerinnen die Arbeit niederlegen. Die Busse fahren demnach nur unregelmäßig oder mit Verspätung. Grund ist der geplatzte Tarifvertrag mit dem Omnibusverband Nord (OVN). Die Streiks seien ein Vorgeschmack auf das, was Fahrgästen drohe, wenn die Arbeitgeber nicht schnell ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, sagte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky. Die Arbeitgeber kritisieren die Warnstreiks als überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Pinneberg:Erstmal keine weiteren Untersuchungen zu Giftstoffen

Vor drei Wochen gab die Stadt Pinneberg bekannt, dass bei Bodenuntersuchungen für ein mögliches neues Baugebiet giftige Stoffe im Grundwasser gefunden worden. Der Umweltausschuss des Kreises Pinnebergsollte jetzt 200.000 Euro zur Verfügung stellen, damit weitere Untersuchungen gemacht werden können, wie der giftige Kohlenstoff beseitigt werden kann. Doch die Entscheidung darüber ist erst einmal vertagt worden. Der Ausschuss will bis zur nächsten Sitzung Anfang November warten, bis alle Fakten von der Stadtverwaltung vorliegen. Denn die Stadt soll laut Ausschuss nicht ganz ehrlich zu dem Thema kommuniziert haben. Nach Angaben des Ausschussvorsitzenden wusste die Stadt seit 2015 von dem Gift. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Extremschwimmerin aus Elmshorn will um New York schwimmen

Die Extremschwimmerin Anke Tinnefeld aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) macht sich auf den Weg zu ihrer nächsten großen Herausforderung. Sie will in New York in den USA 48 Kilometer rund um Manhattan schwimmen. Der Schwimmwettbewerb startet am Sonntagmorgen. Anke Tinnefeld schätzt, dass sie dann acht bis neun Stunden im Wasser sein wird. Die Elmshornerin hatte in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, als sie den Ärmelkanal durchschwommen hatte. Sie trainiert öfter im Schwimmbad in Elmshorn - und in der Ostsee. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:30 Uhr

Auch Condor will Flüge ab Hamburg streichen

Nach Ryanair und Eurowings kündigt auch Condor an, Flüge ab Hamburg zu streichen. Demnach will die Fluggesellschaft ab Sommer 2025 weniger Maschinen von der Hansestadt aus starten lassen. Hintergrund ist der Plan des Hamburger Airports ab April Entgelte zu erhöhen. Betroffen sind laut Condor die Verbindungen nach Samos in Griechenland und Malaga in Spanien. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 08:00 Uhr

