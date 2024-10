Stand: 11.10.2024 08:32 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ver.di kündigt Streiks an der Schön Klinik in Bad Bramstedt an

Die Gewerkschaft ver.di bereitet Warnstreiks an der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) vor. Grund ist laut Gewerkschaft, dass die Klinikleitung Tarifverhandlungen abgelehnt hat. Damit seien Streiks unausweichlich. Bisher gibt es für die Klinik keinen Tarifvertrag, sagt ver.di. Die ersten Streiks sollen noch im Oktober stattfinden. Die Schön Klinik ist nach eigenen Angaben die größte psychosomatische Fachklinik für Akutbehandlungen und stationäre Reha in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

A7: Elbtunnel für 55 Stunden voll gesperrt

Die A7 ist ab Freitagabend um 22 Uhr zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH Nord bekanntgegeben. Auch der Elbtunnel ist damit dicht. Ursprünglich hätte die Sperrung nur einseitig gelten sollen, außerdem dauert sie jetzt bis Montagfrüh um 5 Uhr. Eigentlich war eine kürzere Dauer vorgesehen. Witterungsbedingt hätten die Asphaltarbeiten aber bisher nicht wie geplant stattfinden können, so eine Sprecherin. Und auch in Richtung Norden ist die Fahrt auf der A7 für Autofahrende aus Südholstein erschwert: Dort ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Rendsburg gesperrt. Umleitungen sind an beiden Sperrungen ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Wedel: Kandidaten stellen sich vor

Vor einigen Monaten haben die Wedelerinnen und Wedeler (Kreis Pinneberg) ihren Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) abgewählt. Am Freitagabend (11.10) können sie laut Stadt bei einer Vorstellungsveranstaltung die Kandidaten kennenlernen, die das Amt jetzt übernehmen wollen. Zur Wahl zugelassen sind Timo Steyer und Andreas Kuhn. Beide gehen als unabhängige Kandidaten ins Rennen. Die SPD hat Claudia Wittburg vorgeschlagen und für die CDU tritt Julia Fisauli-Aalto an. Die Vorstellung der Vier startet um 17 Uhr im Rist-Forum des Johannes Rist Gymnasiums. Auf der Internet-Seite der Stadt gibt es zusätzlich einen Livestream. Die Wahl ist für den 17. November geplant. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

