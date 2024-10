Stand: 10.10.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Überlastet: Autonome Frauenhäuser demonstrieren

Die Arbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser mit Sitz in Wedel (Kreis Pinneberg) hat heute zu einer Kundgebung vor dem Landeshaus in Kielaufgerufen. Denn alle 17 Frauenhäuser im Land seien überlastet, immer wieder müssten Frauen und deren Kinder abgewiesen werden. Das führe häufig dazu, dass sie weiterhin Opfer häuslicher Gewalt blieben. In Norderstedt beispielsweise hätten allein im vergangenen Jahr mehr als 600 Betroffene abgewiesen werden müssen, so eine Mitarbeiterin. In Südholstein gibt es noch vier weitere Frauenhäuser, die Lage dort sei vergleichbar. Laut Landeskriminalamt gab es im Jahr 2022 mehr als 5.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Busstreik: Einige Schülerinnen und Schüler kommen nicht zur Schule

Nach einem Streikaufruf der Gewerkschaft ver.difahren heute auch in Südholstein viele Busse nicht. Betroffen sind Verbindungen der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg und der Autokraft in den Kreisen Segeberg und Stormarn. Die Kreiselternbeiräte der Gymnasien zeigen zwar Verständnis für den Streik. Die kurzfristige Ankündigung sorge jedoch für Stress und logistische Herausforderungen. Einige Schülerinnen und Schüler können demnach an Streiktagen gar nicht zur Schule kommen. Nicht betroffen vom Streik sind Busse des HVV und der VHH. Dort werden die Busfahrerinnen und -fahrer nach einem Haustarif bezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2024 | 08:30 Uhr