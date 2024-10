Stand: 09.10.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zwangsabstieg für Basketballer in Wedel?

Dem Zweitliga Basketball-Traditionsverein SC Rist Wedel (Kreis Pinneberg) droht der Zwangsabstieg. Grund: Die marode Steinberghalle soll nach aktuellen Plänen für ein Jahr geschlossen und komplett saniert werden. Die 1. Vorsitzende des Vereins, Andrea Koschek sagte: "Die Anforderung an die Hallen in der Bundesliga sind hoch. Und wir haben hier keine andere Halle im Umkreis von einer Dreiviertelstunde, die diesen Anforderungen entspricht." Das würde für den SC bedeuten, dass er keine Heimspielstätte hätte. Der Verein fordert nun unter anderem einen Plan, wie andere Hallen mitgenutzt werden können. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Kreise in Südholstein fordern Erstattung von Inflationsausgleich

Einige Busunternehmen in Südholstein haben Mitarbeitenden bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleich gezahlt. Das hat zum Beispiel Autokraft im Kreis Segeberg und Stormarn getan, wie auch einige andere ÖPNV-Anbieter. Sie wollen sich diese Prämie nun von den Kreisen erstatten lassen. Es geht dabei um insgesamt rund 600.000 Euro. Der Hauptausschuss im Kreis Segeberg hat am Dienstagabend darüber beraten. Ergebnis: Der Kreis solle die rund 300.000 Euro übernehmen, erklärte die Vorsitzende. Der Kreis Stormarn will im November eine Entscheidung fällen, wenn konkrete Zahlen vorliegen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Feuer in Bimöhlener Pflegeheim: 14 Bewohner gerettet

In Bimöhlen bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat am Dienstagabend in einem Pflegeheim ein Trafo gebrannt. Laut Rettungsleitstelle haben die Pflegekräfte die 14 Bewohnerinnen und Bewohner wegen des Brandgeruchs sofort aus dem Gebäude geholt. Verletzt wurde dadurch niemand. Der Brand war dann nach einer halben Stunde gelöscht und alle konnten zurück in ihre Wohngruppen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2024 | 08:30 Uhr