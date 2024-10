Stand: 02.10.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zu wenig Personal: Verzögerungen von Bauprojekten im Kreis Segeberg

Zahlreiche Bauprojekte im Kreis Segeberg werden sich verzögern. Darüber hat die Verwaltung am Dienstagabend im Bauausschuss des Kreises informiert. Der Grund: Laut der zuständigen Leiterin der Abteilung "Liegenschaften und Bauprojekte" ist mehr als ein Viertel der Stellen unbesetzt. Das heißt, dass von 30 Vollzeitstellen acht frei sind. Ein Sprecher des Kreises sagte, dass nun an einer Priorisierung der Projekte gearbeitet werde. Welche Bauvorhaben sich verzögern, sei derzeit noch nicht klar. Aber feststehe, so die Abteilungsleiterin, dass erstmal keine neuen Projekte bearbeitet werden. So sollen die Mitarbeitenden vor einem steigenden Arbeitsdruck geschützt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Prozessauftakt: Überfall auf Tankstellenmitarbeiterin in Oststeinbek

Vor dem Lübecker Landgericht startet heute ein Prozess gegen zwei Männer, die 2018 eine Tankstellenmitarbeiterin in Oststeinbek (Kreis Stormarn) überfallen haben sollen. Den 39 und 45 Jahre alten Männern wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in einer Tiefgarage der Frau aufgelauert zu haben, um ihr die Tagesseinnahmen von etwa 15.000 Euro zu entwenden. Die Tankstellenmitarbeiterin war mit dem Geld auf dem Weg zu einer Bank. Die Angeklagten konnten der Frau aber nur den Rucksack wegnehmen, mit etwa 50 Euro und persönlichen Dingen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

Lange der Nacht der Demokratie in Südholstein

In Schleswig-Holstein findet heute Abend zum ersten Mal die "Lange Nacht der Demokratie" statt. An unterschiedlichen Orten auch in Südholstein gibt es dazu Veranstaltungen - unter anderem in der Drostei in Pinneberg, organisiert von den Volkshochschulen. Von 17 bis 22 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm mit Musik, Vorträgen oder zum Beispiel einem Poetry Slam. Das Ziel nach Angaben der VHS: in unterschiedlichen Formaten über Demokratie sprechen und sie feiern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Der NDR ist Kooperationspartner. Seit dem 12. September ist in der Drostei bereits die Ausstellung "Demokratie braucht Erinnerung" zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2024 08:30 Uhr

