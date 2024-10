Stand: 01.10.2024 10:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wedel: Hinweiskarte für Starkregengefahren

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie haben in Wedel im Kreis Pinneberg eine neue Hinweiskarte für Starkregengefahren vorgestellt. Damit können besonders gefährdete Gebiete ermittelt werden. Wedel arbeitet intensiv daran, die Folgen und Risiken von Starkregen-Ereignissen zu minimieren. Im Fokus der Stadt steht die Entwässerung. Wedel hatte dafür zum Beispiel einen modernen Entwässerungsgraben in einem Wohngebiet gebaut. Als weitere Maßnahmen empfehlen Experten etwa Dachbegrünungen, damit das Wasser erst nach und nach in der Kanalisation ankommt und dadurch gleichmäßiger abfließen kann. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Keine Flüchtlingsunterkunft auf Dorfplatz in Steinburg-Sprenge

Die Gemeindevertretung Steinburg im Kreis Stormarn hat sich in ihrer Sitzung Montagabend einstimmig gegen mehrere Container als Flüchtlingsunterkunft auf dem Dorfplatz im Steinburger Ortsteil Sprenge ausgesprochen. Steinburgs stellvertretender Bürgermeister Detlev Hinselmann von der CDU sagte NDR Schleswig-Holstein, es sei ausschließlich um den Standort und die Fläche auf dem Dorfplatz gegangen. Dort fänden viele Veranstaltungen der Gemeinde statt. Die Amtsverwaltung ist derzeit auf der Suche nach geeigneten Flächen, auch in den Nachbargemeinden im Amtsgebiet. In den Containerunterkünften sollten bis zu 20 Geflüchtete untergebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Reinbek: 40 Jahre "Grüne Damen" im St. Adolf-Stift

Die "Grünen Damen" am Krankenhaus Reinbek (Kreis Stormarn) feiern ihr 40-jähriges Jubiläum. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer besuchen und unterstützen Patientinnen und Patienten, indem sie ihnen ihre Zeit schenken. Das Jubiläum wurde mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Empfang im St. Adolf-Stift gefeiert. Ihren Namen haben die "Grünen Damen" wegen ihrer hellgrünen Kittel, die sie tragen. Bei der Jubiläumsfeier gab es auch einen Wechsel in der Leitung der "Grünen Damen", nach zwölf Jahren hat Christiane Schröder die Leitung an Bettina Wegener abgegeben. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

