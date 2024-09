Stand: 30.09.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Viel Gegenwind für Flüchtlingscontainer in Sprenge

In Steinburg (Kreis Stormarn) entscheidet der Gemeindeausschuss heute, ob das Amt Bad Oldesloe Land im Ortsteil Sprenge mehrere Container für Geflüchtete aufstellen darf. Das Problem aus Sicht vieler Menschen, die in Sprenge leben: Die Container für 20 Menschen sollen auf dem Dorfplatz erreichtet werden. Vergangene Woche waren bereits viele Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Sitzung des Bau- Planungsausschusses gekommen. Der Ausschussvorsitzende Detlev Hinselmann (CDU) sagte, der Dorfplatz sei essenziell fürs Dorfleben. Die entscheidende Gemeindeausschusssitzung beginnt heute Abend um 19.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Kreis Segeberg: Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Klein Gladebrügge (Kreis Segeberg) am Wochenende laufen die Ermittlungen der Polizei dazu. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Bus am Sonnabend in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Die 62-jährige Autofahrerin überlebte den Unfall nicht. Der Busfahrer und drei Menschen, die im Bus saßen, wurden leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Gleisbauarbeiten zwischen Elmshorn und Hamburg starten

Auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hamburg finden von heute an Gleisbauarbeiten statt. Wie die Nordbahn mitteilte, fahren die Regionalbahnen deshalb teilweise zu anderen Zeiten oder fallen ganz aus - diese Woche erst mal nur abends und nachts. Dann fahren stattdessen Busse. Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober dauern. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 08:30 Uhr

Kaltenkirchen: Brand eines Mehrfamilienhauses

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat es am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Langwisch gebrannt. Die Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben gegen gegen 22.30 Uhr alarmiert. Bei dem Brand sei vor allem das Dach des Hauses beschädigt worden. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2024 06:00 Uhr

