Stand: 13.09.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Oldesloe: Bahn plant Lärmschutzwände ab 2027

Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) kämpft seit 2019 für mehr Lärmschutz an der Bahntrasse zwischen Hamburg und Lübeck. In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses der Stadt hat die Bahn am Donnerstag ein neues Konzept vorgestellt. Geplant seien vier Meter hohe Lärmschutzwände, erklärt die Ausschussvorsitzende Annelie Strehl (Wählergemeinschaft Für Bad Oldesloe). "Wir werden uns als Stadt bemühen, das so zu gestalten, dass das dann nicht ganz so grau aussieht", sagte sie. Die Bahn will die Lärmschutzwände im Zuge der Generalsanierung der Gleise zwischen Hamburg und Lübeck 2027 errichten. Die kosten trägt das Verkehrsunternehmen, so die Ausschussvorsitzende. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

Projekt "Respekt für Retter" gegen Angriffe auf Einsatzkräfte

Der Kreis Stormarn hat zusammen mit dem Kreis Ostholstein die Aktion "Respekt für Retter" gestartet. Denn nach Zahlen des Innenministeriums häufen sich die Angriffe auf Einsatzkräfte - 2022 wurden fast 70 Fälle gezählt. "Jeder muss wissen, dass diese Leute helfen, dass sie unterstützen und gegebenenfalls auch retten", sagte Stormarns Kreispräsident Hans-Werner Harmuth (CDU). "Das müssen wir nach vorne tragen, damit die Bevölkerung wachgerüttelt wird, dass sie auch Verständnis haben, dass ein Rettungswagen mitten auf der Straße steht." Mehr als 50 Rettungskräfte berichten von ihren Erfahrungen bei Einsätzen. Die Aktion wird auch vom Innenministerium unterstützt und soll landesweit ausgeweitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt am Sonntag

In Bad Bramstedt im Kreis Segeberg wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Laut Bürgeramt stehen zwei Kandidaten zur Wahl: Nils Böttger und Felix Carl. Beide sind parteilos. Insgesamt sind gut 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner wahlberechtigt. Die amtierende Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) tritt nach sechs Jahren im Amt nicht mehr an. Die Amtszeit des neuen Bürgermeisters beginnt am 1. Februar 2025. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

