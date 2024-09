Stand: 11.09.2024 08:28 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schuleingangsuntersuchung im Kreis Segeberg vorerst nur noch in Bad Segeberg

Im Kreis Segeberg gibt es zu wenige Kinderärzte, die die sogenannte Schuleingangsuntersuchung bei zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern durchführen können. Wie eine Kreissprecherin mitteilt, können die Untersuchungen deshalb vorerst ausschließlich in Bad Segeberg stattfinden. Demnach sind davon mindestens 1.000 Kinder und ihre Eltern betroffen. Bislang habe es der Sprecherin zufolge zumindest in Norderstedt eine zweite Anlaufstelle gegeben. Die muss aufgrund von Personalmangel jetzt aber geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Größtes Klärwerk Schleswig-Holstein ist fertiggestellt

Nach zehnjähriger Bauzeit ist der Umbau des größten Klärwerks Schleswig-Holsteins in Hetlingen (Kreis Pinneberg) fertiggestellt. Dort wurden vor allem die alten Becken aus den 60er und 70er Jahren im laufenden Betrieb ersetzt. Laut Klärwerksleitung eine besondere Herausforderung - da dort pro Sekunde rund 1.000 Liter Abwasser ankommen. Teile der alten Bauwerke waren asbesthaltig und mussten unter besonderen Auflagen entfernt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 34,5 Millionen Euro. Angeschlossen sind rund eine halbe Million Haushalte aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg sowie aus dem Nordwesten Hamburgs. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 06:30 Uhr

Stiftung Naturschutz ruft zu Vorsicht beim Pilzsammeln auf

Die Pilzsaison läuft aktuell auf Hochtouren in Südholstein. Die Stiftung Naturschutz ruft beim selbstständigen Sammeln aber dazu auf, nur bekannte Sorten, die leicht zu erkennen sind, mitzunehmen. Sie bietet zudem Pilzbestimmungstouren an. Bei einer der vergangenen Touren seien 87 verschiedene Pilzarten gefunden worden, von denen aber nur zwei essbar waren. Die nächste Tour dieser Art findet am 27. September im Hasenmoor (Kreis Segeberg) statt. Zusätzlich gebe es Pilz-Sachverständige in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Bad Segeberg. Auch sie können im Zweifel unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 08:30 Uhr

Nordbahn: Züge zwischen Hamburg und Itzehoe fahren wieder

Seit Mittwochmorgen läuft der Zugververkehr der Nordbahn zwischen Hamburg und Itzehoe (Kreis Steinburg) sowie Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Wrist (Kreis Steinburg) wieder an. Laut Nordbahn sind am Morgen noch einzelne Verbindungen ausgefallen. Am Dienstag hatte es noch auf den Linien RB61 und RB71 große Einschränkungen gegeben, viele Verbindungen zwischen Hamburg und Itzehoe fielen aus, zwischen Elmshorn und Wrist fuhren gar keine Züge. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2024 07:00 Uhr

