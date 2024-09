Stand: 02.09.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn holt Gold

Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat in der La Defense Arena am Sonntagabend die erste Goldmedaille bei den Paralympics für Deutschland geholt. Über 150 Meter Lagen schlug die 40-Jährige mit persönlicher Bestzeit von 2:51 Minuten an. Nach der Siegerehrung sagte sie, alle Arbeit sowie die vielen Entbehrungen ihrer Familie seien mit diesem Erfolg belohnt worden. Tanja Scholz ist seit einem Reitunfall vor vier Jahren querschnittsgelähmt. Am Dienstag sowie am Donnerstag stehen die nächsten Wettbewerbe für Scholz an. Dann startet sie über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Ersatzverkehr auf AKN-Strecke Ulzburg Süd und HH-Eidelstedt

Die Bauarbeiten an der AKN-Strecke zwischen Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) und Hamburg-Eidelstedt starten in die nächste Bauphase. Damit verschieben sich laut AKN auch der Abschnitt der Sperrung sowie der Schienenersatzverkehr. Seit Montag müssen AKN-Reisende zwischen Ellerau und Burgwedel in den Bus umsteigen. Das soll nach AKN-Angaben etwa ein Jahr dauern. Die Ersatz-Busse fahren laut AKN werktags im 20-Minutentakt. Sonntags und nachts sind die Abstände größer. Die Strecke wird ausgebaut, damit die S-Bahn-Linie den Hamburger Hauptbahnhof von Kaltenkirchen aus ab 2028 direkt anfahren kann. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Besuchermarke bei Karl-May-Festspielen Bad Segeberg geknackt

Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist am Sonntagabend die Besuchermarke von 400.000 zum vierten Mal in Folge geknackt worden, nach Angaben der Festspielleitung ist das vier Vorstellungen früher passiert als im vergangenen Jahr. Die 400.000ste Besucherin kommt aus Hürüp im Kreis Schleswig-Flensburg und bekommt 4.000 Euro. Die Karl-May Spiele am Kalkberg in Bad Segeberg enden mit einer letzten Vorstellung am kommenden Sonntag. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

