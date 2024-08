Stand: 28.08.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schulwege im Land: Fast jedes fünfte Kind fühlt sich unsicher

17 Prozent aller Schulkinder in Schleswig-Holstein fühlen sich auf dem Weg zur Schule unsicher. Das hat eine aktuelle Umfrage unter anderem vom Deutschen Kinderhilfswerk ergeben. Sebastian von Bargen, Vorsitzender des Schulelternbeirats im Kreis Pinneberg, fordert in einer Reaktion unter anderem mehr Kontrollen von sogenannten Elterntaxis. "Die nehmen keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, zum Beispiel die Fahrradfahrenden Schüler und gefährden die auch, es entsteht Verkehrs-Chaos." Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert zusätzlich niedrigere Tempolimits auf schulwegrelevanten Straßen und eine Verbesserung der Infrastruktur. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.24 08:30 Uhr

Internet weg: Verbrauchzentrale gibt Tipps

Seit einem Stromausfall Mitte Juli klagen Anwohnerinnen und Anwohner beispielsweise in Sülfeld (Kreis Segeberg) darüber, dass ihr Internet nicht richtig funktioniere. Der Anbieter Deutsche Glasfaser widerspricht. Auf NDR Anfrage hat Katrin Reinhardt von der Verbraucherzentrale Tipps gegeben, wie man sich in einem solchen Fall verhalten soll: "Dann sollte man sich an den Anbieter wenden. Im Zweifelsfall auch schriftlich und wenn tatsächlich Störungen vorliegen - das ist ja ein Mangel in der Leistungserbringung, dem Anbieter eine Frist setzen, während der er diese Störung beheben soll und im Zweifel dann mit Nicht-Zahlen oder Kündigung drohen." | NDR Schleswig-Holstein 28.08.24 08:30 Uhr

Wanderbaustellen auf der A1

Auf der A1 kann es ab Mittwoch und bis zum 6. September zwischen Stapelfeld und Barsbüttel (beide Kreis Stormarn) zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen. Grund dafür sind Markierungsarbeiten, so die zuständige Autobahn GmbH. Sie werden bei fließendem Verkehr in Form von Wanderbaustellen durchgeführt, jeweils in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr. Da Markierungsarbeiten extrem witterungsabhängig seien, so eine Sprecherin, können keine genauen Zeitfenster genannt werden und es kann zu zeitlichen Verschiebungen kommen. Die Autos werden an den Arbeiten einspurig vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 28.08.24 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

