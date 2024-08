Stand: 27.08.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bis auf Stormarn sind alle Kreise im Minus

Straßensanierungen, Neubauprojekte und auch Personal - das Statistikamt Nord hat die Finanzlage der Kreise untersucht und sich dabei die Schulden vor allem bei Banken angesehen. Das Ergebnis: Der Kreis Stormarn ist demnach sowohl in Südholstein als auch in ganz Schleswig-Holstein als einziger Kreis 2023 ohne Schulden. Der Kreis Pinneberg lag zumindest 17 Prozent niedriger im Minus als ein Jahr zuvor, bei knapp 29 Millionen Euro. Im Kreis Segeberg sind die Schulden laut Statistikamt Nord auf insgesamt mehr als 56 Millionen Euro angestiegen - ein Plus von 15,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.24 08:30 Uhr

Internetausfälle im Kreis Segeberg keine Großstörung?

Seit einem Stromausfall Mitte Juli klagen Anwohnerinnen und Anwohner beispielsweise in Sülfeld (Kreis Segeberg) darüber, dass das Internet nicht richtig funktioniere. Alle sind Kunden bei der Deutschen Glasfaser. Der Anbieter sagte jetzt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass es keine Großstörung gebe. In etwa 40 Fällen habe eine neue Konfiguration des Routers die Störung behoben, erklärte ein Sprecher. Sülfelds Bürgermeister Marek Krysiak (CDU) sagte, dass es weiterhin Kundinnen und Kunden gebe, die Probleme mit dem Internet hätten. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.24 08:30 Uhr

Zugausfalle zwischen Hamburg und Wrist beziehungsweise Itzehoe

Wegen Bauarbeiten fallen laut Nordbahn noch bis kommende Woche zwischen Hamburg und Wrist (Kreis Steinburg) beziehungsweise Itzehoe (Kreis Steinburg) Züge aus, vor allem nachts. Teilweise fahren die Züge zwar, dann aber mit anderen Abfahrtszeiten. Alternativ fährt bis beziehungsweise ab Pinneberg (Kreis Pinneberg) die S-Bahn und es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Nach Angaben eines Sprechers der Nordbahn wird an der Strecke an den Schienen und Oberleitungen gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.24 08:30 Uhr



