Kreis Pinneberg stellt Fokusbericht zur sozialen Lage vor

Der Kreis Pinneberg hat seinen jährlichen Fokusbericht zur sozialen Lage veröffentlicht. Dabei werden nach Angaben des Kreises viele verschiedene Daten erhoben, auf deren Basis dann die Sozialpolitik und die Ausgaben des Kreises dafür geplant werden. Im Bericht steht unter anderem, dass aktuell etwa 135.000 Menschen im Kreis Pinneberg erwerbstätig sind. Mehr als 56 Prozent davon pendeln zu ihrer Arbeit außerhalb des Kreises, vor allem nach Hamburg. Außerdem wächst der Kreis weiter. Das liege vor allem daran, dass junge Familien aus Hamburg zuziehen. Im Moment leben mehr als 324.000 Menschen in Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Reinfelderin bekommt Bundesverdienstkreuz

Ulrike Röhr aus Reinfeld im Kreis Stormarn ist von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagnachmittag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Sie ist seit fast 15 Jahre ehrenamtlich beim Landfrauenverband und hat in dieser Zeit unter anderem ein umfassendes Weiterbildungsangebot für Frauen im ländlichen Raum auf die Beine gestellt. Die Reinfelderin wurde bei der Übergabe von ihrer Familie begleitet. Für sie ist die Auszeichnung sehr berührend: "Ich finde das ganz prima, dass das Ehrenamt damit wertgeschätzt wird. Gerade im ländlichen Raum würden viele Dinge wegfallen, wenn es das ehrenamtliche Engagement nicht gäbe." | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Prozessauftakt nach Leichenfund in Kaltenkirchen

Nachdem im vergangenen November an der Holstentherme in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) eine Leiche gefunden wurde, hat am Dienstag vor dem Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) der Prozess gegen einen 18-Jährigen begonnen. Er muss sich wegen Totschlags verantworten. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - das Gericht teilte aber mit, dass der Angeklagte sich über seinen Anwalt geäußert habe: Er bestreitet die Tat. Am Donnerstag soll die Verhandlung fortgeführt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

