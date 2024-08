Stand: 16.08.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kaulitz-Brüder suchen Hilfe für Klinikum Bad Bramstedt

Bill und Tom Kaulitz von der Band "Tokio Hotel" suchen in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nach Hilfe für das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Zuerst hatten die Kieler Nachrichten berichtet. Im Klinikum wird nach Angaben der Kaulitz-Brüder eine Person aus dem engen Familienkreis wegen ihrer Rheuma-Erkrankung behandelt. Doch das Krankenhaus steckt schon länger in finanziellen Schwierigkeiten. Teile der Klinik sollten eigentlich vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster übernommen werden. Die Stadt Neumünster war im Juli aber aus den Verhandlungen ausgestiegen. Der Insolvenzverwalter erklärte daraufhin, dass bereits Gespräche mit einem anderen Investor laufen. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:00 Uhr

Tierfutterhersteller aus Kreis Pinneberg ist "Top-Ausbildungsbetrieb"

Die Industrie und Handelskammer Kiel (IHK) verleiht heute die Auszeichnung "Top-Ausbildungsbetrieb". In diesem Jahr geht sie an den Tierfutterhersteller Salvana aus Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg. Möglich sind hier Ausbildungen beispielsweise als Industriekauffrau oder -mann oder auch als Anlagen- und Maschinenführer oder -führerin. Die Auszeichnung bekommt der Betrieb laut IHK dafür, dass er seinen Auszubildenden beispielsweise Auslandspraktika und andere Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Sperrungen wegen Bauarbeiten in Norderstedt

In Norderstedt (Kreis Segeberg) kommt es wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen zu Sperrungen: Betoffen ist unter anderem die Segeberger Chaussee. Das gilt ab dem Kreisel Ochsenzoll und dem Grundweg. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

