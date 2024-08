Stand: 14.08.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stadtwerke Norderstedt bauen Abwärmeprojekt in Rechenzentren weiter aus

Seit April nutzen die Stadtwerke in Norderstedt (Kreis Segeberg) die Abwärme eines Rechenzentrums, um rund 1.500 Wohnungen mit Fernwärme zu versorgen. Weil die ersten Erfahrungen mit der Wärmepumpe so gut sind, soll das Projekt jetzt auf ein weiteres Rechenzentrum ausgebaut werden, sagt Tim Storbeck, Fachbereichsleiter bei den Stadtwerken Norderstedt. Demnach sparen die Stadtwerke durch die Abwärmenutzung fast zwei Prozent ihrer CO2-Emissionen ein. Am Dienstagabend war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor Ort und hat sich selbst ein Bild von der innovativen Einsatzmöglichkeit für Wärmepumpen gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

A1 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe am Mittwochabend voll gesperrt

Die A1 im Kreis Stormarn wird am Mittwochabend ab 20 Uhr für vier Stunden zwischen dem Autobahnkreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe voll gesperrt. Laut Autobahngesellschaft muss dort eine Stromleitung abgebaut werden. Die führe quer über die Autobahn. Deshalb seien beide Fahrtrichtungen von der Sperrung betroffen. Umleitungen sind laut Autobahn GmbH an den betroffenen Anschlussstellen ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Finanzierung für E-Highway-Strecke in SH läuft aus: Wer bezahlt den Rückbau?

Nachdem im Juni bekannt wurde, das die E-Highway-Teststrecke auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck Ende dieses Jahres aufgegeben werden soll, ist noch unklar, wer den Abbau der Oberleitungen finanzieren wird. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH mit, dass es bislang keinen Auftrag zum Abbau der Anlage gebe. Der zuständige Projektleiter an der Fachhochschule Kiel, Jan Bachmann, bestätigt das und sieht das für Autobahnen zuständige Bundesverkehrsministerium in der Pflicht, die geschätzten zwei Millionen Euro für den Rückbau aufzubringen. Das wiederum verweist auf das Bundeswirtschaftsministerium, das das Forschungsprojekt finanziell gefördert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall in Groß Offenseth-Aspern

In Groß Offenseth-Aspern (Kreis Pinneberg) hat es am Abend einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei sind zwei Autos auf einer Kreuzung von der Landstraße 112 und 113 aufeinander geprallt. Beide Fahrer verletzten sich, einer mittelschwer und einer leicht. Ersthelfer brachten sie ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 08:30 Uhr