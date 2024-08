Stand: 09.08.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Norderstedt: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Feuerwehr am Freitagmorgen eine Person aus einer Wohnung gerettet. Laut Leitstelle hatte der Rauchmelder in der Wohnung Alarm ausgelöst. Außerdem hatten Nachbarn Feuer gerochen. Die Einsatzkräfte mussten die Tür aufbrechen und stellten fest, dass Essen auf dem Herd angebrannt war. Die Person wurde ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Bahnstrecke Lübeck-Hamburg übers Wochenende gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Lübeck und Hamburg wird über das Wochenende für 60 Stunden gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an einem neuen Stellwerk in Hamburg und an Oberleitungen. Die Sperrung beginnt am Freitagnachmittag um 17 Uhr und dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr. Anstatt der Züge fahren Ersatzbusse zwischen Lübeck und Hamburg. Dafür müssen Fahrgäste ab Ahrensburg (Kreis Stormarn) umsteigen. Auf den Straßen Richtung Küste dürfte es durch die Sperrung voller werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:00 Uhr

Hilfskonvoi startet Richtung Ukraine

Drei Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes haben sich am Donnerstag aus Nehms (Kreis Segeberg) auf den Weg nach Tschernihiw gemacht. Das ist die Partnerregion des Kreises Segeberg in der Ukraine. Zwei alte Rettungswagen, ein Mannschaftswagen und vier ausgemusterte Löschfahrzeuge sollen nach Angaben des Organisators des Hilfskonvois dort übergeben werden. Außerdem gehen auch medizinische Hilfsmittel in die Ukraine, darunter Krücken, Rollstühle und Medikamente im Wert von 80.000 Euro. Im Herbst soll ein zweiter Konvoi mit drei Fahrzeugen in die Ukraine starten. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.08.2024 | 08:30 Uhr