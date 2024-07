Stand: 31.07.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

BGH verhandelt über Stutthof-Revision

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Leipzig verhandelt heute darüber, ob die ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof schuldig ist oder doch freigesprochen werden muss. Das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) hatte die mittlerweile 99-jährige Quickbornerin (Kreis Pinneberg) Ende 2022 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung - wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen und versuchten Mordes in fünf Fällen. Ihr Anwalt hatte Revision eingelegt. Das sei notwendig, weil das Landgericht Itzehoe im Urteil wichtige Rechtsfragen nicht beantwortet habe. Das Urteil des BGH wird im August erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 8:30 Uhr

Springer-Druckerei in Ahrenburg schließt

Heute geht in Ahrensburg (Kreis Stormarn) die letzte gedruckte Ausgabe des Hamburger Abendblatts vom Band. Das teilte der Betriebsrat der Druckerei mit. Der Axel-Springer-Konzern hatte die Schließung vor einem Jahr angekündigt - kurz nachdem auch die Tiefdruck-Druckerei Prinovis angekündigt hatte, schließen zu müssen. Beide Druckereien haben den gleichen Stromanschluss genutzt. Den Betrieb alleine aufrecht zu erhalten, war für den Axel-Springer-Konzern nach eigenen Angaben nicht mehr möglich. Insgesamt haben laut der Gewerkschaft ver.di seit Jahresbeginn 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job in den beiden Ahrensburger Druckereien verloren. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 8:30 Uhr

Rollerunfall auf der A23 sorgt für lange Staus

Im Baustellenbereich der A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) in Richtung Norden hat ein Unfall am Abend für kilometerlange Staus in beiden Richtungen im Feierabendverkehr gesorgt. Laut Rettungsleitstelle war ein Rollerfahrer in Höhe der Baustelle verunglückt. Er wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Leitstelle war es für die Einsatzkräfte außerdem schwierig, zur Unfallstelle zu kommen. Das lag demnach daran, dass die Fahrbahn im Baustellenbereich nicht breit genug war, um eine Rettungsgasse zu bilden. Weil später auch ein Rettungshubschrauber landete, musste auch die Gegenrichtung voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich gab es einen Stau von knapp zehn Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 8:30 Uhr

