Stand: 16.07.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wieder Parkprobleme an der Badestelle Costa Kiesa

An den bisher heißen Tagen hat es immer wieder viele Besucherinnen und Besucher zum Abkühlen an die Badestelle Costa Kiesa bei Norderstedt(Kreis Segeberg) gezogen. Deshalb gab es in den vergangenen Wochen auch immer wieder Probleme mit Falschparkern. Wie der Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Tangstedt (Kreis Stormarn) Jens Kleinschmidt erklärt, wurden häufig Rettungswege nicht freigehalten. Im Notfall wäre für die Feuerwehr und Rettungskräfte, kein Durchkommen gewesen. Ein weiteres Problem sei, dass immer wieder Hunde an den See mitgebracht werden. Doch das Baden ist dort für Tiere nicht erlaubt. Der Bürgermeister bittet um gegenseitige Rücksicht und die Einhaltung der Parkregelung. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Barmstedter wird als Fluthelfer ausgezeichnet

Sven Lücke aus Barmstedt im Kreis Pinneberg ist einer der 30 Helfer vom Oktober 2023, die heute für ihren Einsatz geehrt werden. Ministerpräsident Daniel Günther zeichnet jene aus, die nach der schweren Sturmflut an der Ostsee mit angepackt haben und zu Beispiel Deiche sicherten. Lücke war damals zweimal für das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Ehrung findet am Nachmittag in Kiel statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Fahrenkrug: Großeinsatz für die Feuerwehr

In Fahrenkrug im Kreis Segeberg ist am Montagabend ein Carport in der Straße Bornkamp in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Dach eines Einfamilienhauses über. Etwa 80 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach rund vier Stunden gelöscht. Strom und Gas in dem Haus wurden zur Sicherheit abgeschaltet. Nun sollen sich Experten die Schäden genauer ansehen und die Ursache für den Brand suchen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 07:00 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2024 | 08:30 Uhr