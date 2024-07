Stand: 10.07.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verkehrsminister bekennt sich zum A20-Ausbau

Gute Nachrichten für Pendler und Unternehmen in Südholstein: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich zum Ausbau der A20 von Bad Segeberg über Bad Bramstedt (beide Kreis Segeberg) nach Niedersachsen bekannt. Er möchte mit diesem "ganz wichtigen Autobahnprojekt so schnell wie möglich anfangen", so Wissing. Es werde mit Hochdruck an den notwendigen Genehmigungen gearbeitet. Vor mehr als zehn Jahren hatte das Bundesverwaltungsgericht den Weiterbau der A20 wegen geschützen Fledermäusen gestoppt, daraufhin wurden die Planungen angepasst. Noch endet die A20 östlich von Bad Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

29-Euro-Deutschlandticket für Schüler kommt auch im Kreis Segeberg

Der Hauptausschuss des Kreises Segeberg hat die Einführung eines sogenannten Bildungstickets für Schüler beschlossen, wie die Ausschussvorsitzende Angelika Hahn-Fricke (CDU) mitteilt. Mit dem neuen Ticket, das pro Monat 29 Euro kosten soll, können die Kinder und Jugendlichen wie mit dem regulären Deutschlandticket den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Das normale Deutschlandticket kostet 49 Euro. Die Mehrkosten von etwa 470.000 Euro übernimmt bis Jahresende der Kreis. Ab 2025 bezahlt das Land. Formell muss auch der Kreistag zustimmen. Die Kreise Pinneberg und Stormarn hatten die Einführung eines Bildungstickets bereits beschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 08:30 Uhr