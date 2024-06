Stand: 25.06.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Vereidigung des neuen Bürgermeisters in Tornesch

Die Ratsversammlung in Tornesch (Kreis Pinneberg) vereidigt heute den zukünftigen Bürgermeister Christopher Radon (CDU). Er hat bei der Wahl Anfang Februar 57 Prozent der Stimmen bekommen. Radon ist seit 2008 Ratsmitglied in Tornesch und seit 2013 stellvertretender Bürgermeister. Die amtierende Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) hatte sich nach sechs Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl gestellt. Christopher Radon tritt sein Amt zum 1. Juli an. Der 46-Jährige möchte während seiner Amtszeit den Fokus auf die Verkehrsinfrastruktur legen und dabei mehr Bahnhalte schaffen und den Ausbau der A23 vorantreiben. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

A24-Anschlussstelle Reinbek gesperrt

Die Ausfahrt der A24 in Reinbek (Kreis Stormarn) ist in Richtung Berlin wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist dort nach dem starken Regen der vergangenen Tage eine Böschung abgerutscht. Die Fahrbahn an der Anschlussstelle Reinbek muss deshalb repariert werden. Dafür ist die Ausfahrt bis Freitagnachmittag gesperrt. Das Auffahren auf die Autobahn ist aber nach wie vor möglich. Eine Umleitung ist laut Autobahn GmbH eingerichtet und ausgeschildert. Sie führt über die Anschlussstelle Witzhave (Kreis Stormarn) und die Möllner Landstraße. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

Stormarner Firmen fürchten Abwanderung von Azubis

Der Fachkräftemangel ist auch in Südholstein spürbar: Im Handwerk gibt es inzwischen so wenig Auszubildende, dass einige Berufsschulen schließen müssen. Das Institut für berufliche Bildung hat deshalb zusammen mit den Berufsschulen, Kreisen und Innungen einen sogenannten Masterplan für Schulentwicklung ausgearbeitet. Der sieht vor, dass die Berufsschulen zentralisiert werden. Für Zerspanungstechniker-Auszubildende zum Beispiel soll es demnach künftig statt neun nur noch fünf Berufsschulen geben. Auszubildende im Kreis Stormarn müssten dann ab dem kommenden Schuljahr nach Mölln (Kreis Herzogtum-Lauenburg) fahren. Firmen im Kreis kritisieren die Schließungen, denn die Fahrzeit für die Auszubildenden würde sich dadurch teilweise verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 25.06.2024 08:30 Uhr

