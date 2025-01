Stand: 23.01.2025 09:09 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Neue Regeln für Zweitwohnungssteuer auf Fehmarn sind rechtens

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hat entschieden, dass die neue Steuersatzung der Stadt Fehmarn (Kreis Ostholstein) rechtlich in Ordnung ist. Geklagt hatte ein Mann aus Niedersachsen, mit einer Zweitwohnung in Burgtiefe, weil Betroffene mit Objekten in sehr guten Lagen besonders stark zur Kasse gebeten wurden. Das sei nicht in Ordnung, entschied auch das Verwaltungsgericht. Daraufhin wurde die Steuersatzung überarbeitet und ist jetzt laut Oberverwaltungsgericht auch rückwirkend rechtmäßig. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Bad Schwartau: Schienenanbindung für feste Fehmarnbeltquerung macht Menschen Sorgen

Die Stadt Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) hat bei einer Veranstaltung Bürgerinnen und Bürger informiert, wie der Stand bei der Schienenanbindung für die feste Fehmarnbeltquerung ist. Große Sorgen bereitet den Menschen in der Stadt der Lärm- und Umweltschutz. Denn in Bad Schwartau soll ein 3,5 Meter tiefes Trogbauwerk mit acht Meter hohen Lärmschutzwänden entstehen. Rund 4.500 Bäume müssen dafür laut Stadt gefällt werden. Eine andere Trassenführung lehnt die Bahn bislang ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

Projekte können Unterstützung aus Klimaschutzfonds beantragen

Der Kreis Ostholstein stellt rund 30.000 Euro für Klimaschutz-Projekte zur Verfügung. Das Geld kommt aus dem dafür vorgesehenen Fonds. Privatleute, Schulen, Kitas, Vereine und andere Institutionen in Ostholstein, die sich besonders für den Klimaschutz einsetzen, können sich bewerben. Pro Projekt gibt es auf Antrag maximal 7.500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 08:30 Uhr

