Ratzeburg: 90 Prozent aller Straßen in schlechtem Zustand

Fast die Hälfte aller Straßen in Lübeck sind in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Das zeigt eine NDR-Recherche. Dabei wurde das Ausmaß von Straßenschäden in ganz Schleswig-Holstein ausgewertet. In Eutin (Kreis Ostholstein) betrifft das fast ein Drittel der Straßen und in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind es sogar knapp 90 Prozent. Rund 35 Millionen Euro bräuchte Ratzeburg, um das Straßennetz wieder in einen guten Zustand zu versetzen, sagt Bürgermeister Eckhard Graf (SPD). Man müsse die Straßenbaumaßnahmen sehr gut mit den Anwohnern besprechen, so der Bürgermeister, "weil die Anwohner zu Ausbauanträgen an der Finanzierung mit herangezogen werden." | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Eine verletzte Person bei Feuer in Grömitz

In einer Werkstatt in Grömitz (Kreis Ostholstein) ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Dabei musste laut Feuerwehr ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand mit einem Gartenschlauch einzudämmen und hat dabei zu viel Rauch eingeatmet. Rund 30 Feuerwehrleute rückten an und konnten das Feuer dann schnell löschen. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Lübeck: Flughafen-Inhaber spendet 1,5 Millionen Euro an die AfD

Der Inhaber des Lübecker Flughafens, Winfried Stöcker, hat der AfD 1,5 Millionen Euro gespendet. Das geht aus einer Großspender-Liste des Bundestages hervor. Laut "Spiegel" handelt es sich um die größte Einzelspende, die die in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD jemals erhalten hat. Winfried Stöcker sorgt immer wieder für Aufsehen. Während der Corona-Pandemie hatte der "Euroimmun"-Gründer zum Beispiel einen selbst entwickelten und nicht zugelassenen Impfstoff angeboten. Das Amtsgericht Lübeck verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro. Stöcker legte Berufung ein. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

