Stand: 13.01.2025 08:23 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Vor dem Landgericht Lübeck beginnt am Montag (13.1.) der Prozess um einen spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft. Angeklagt ist ein heute 36 Jahre alter Mann. Er soll mit weiteren Personen durch ein Loch in der Kellerdecke in das Lübecker Geschäft eingestiegen sein. Anschließend habe der Täter Schmuck und Uhren im Wert von über 700.000 Euro gestohlen, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte muss sich deshalb nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls vor Gericht verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 8:30 Uhr

Die Feuerwehr in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) hat mehrere Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Anwohner hatten laut Rettungsleitstelle am Sonnabend gegen 21 Uhr dunklen Rauch bemerkt, der aus dem Mehrfamilienhaus kam. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie brachten mehrere Personen in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 8:30 Uhr

Auf der Autobahn 1 wird ein Abschnitt im Kreis Ostholstein in den kommenden Nächten gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, betrifft das die Strecke zwischen den Anschlussstellen Scharbeutz und Eutin in Richtung Norden. Die Strecke ist demnach von Montag (13.1.) an bis einschließlich Sonnabend (18.1.) in der Zeit zwischen 20 und 5 Uhr nicht befahrbar. Grund seien notwendige Brückenbauarbeiten, so die Autobahn GmbH. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 8:30 Uhr

Nach dem Feuer in einem griechischen Restaurant in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Warum die Gaststätte vergangenen Donnerstag in Flammen aufging, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. Aktuell stützt das Technische Hilfswerk die Wände, damit die Brandermittler das Gebäude betreten können. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 8:30 Uhr

