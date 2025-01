Stand: 07.01.2025 08:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Sturm: Bahnstrecke Hamburg-Lübeck zwischenzeitlich gesperrt

Sturmtief "Bernd" hat am Montagabend und in der Nacht in Schleswig-Holstein für mehr als 100 wetterbedingte Einsätze in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und in Lübeck gesorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstellen hatten die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst besonders mit umgekippten Bäumen und herabfallenden Ästen unter anderem in Lübeck zu tun. Die Priwallfähre stellte in der Nacht für Stunden den Betrieb ein. Betroffen war auch der Bahnverkehr. Die Strecke Hamburg-Lübeck musste am Abend wegen umgestürzter Bäume in beiden Richtungen gesperrt werden. Inzwischen läuft der Bahnverkehr aber wieder. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

Flasche mit Backmittel löst Fehlalarm aus in Geesthacht

Ein kleines Fläschchen mit einer Flüssigkeit hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gesorgt. Laut Feuerwehr fand ein Putzteam in einem Wohnhaus bei einer Entrümpelungsaktion eine Flasche mit der Aufschrift "Glycerin". Die Männer vermuteten, dass es sich dabei um den Sprengstoff Nitroglycerin handeln könnte. Sie alarmieren daraufhin die Rettungskräfte. Der hinzugerufene Kampfmittelräumdienst stellte dann fest, dass es sich nur um ein Backmittel handelte. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

Grüne starten in Lübeck in den Wahlkampf

In Lübeck hat am Montagabend der bundesweite Wahlkampf der Grünen begonnen. Die Schlange der Wartenden war zeitweise mehrere hundert Meter lang. Rund 1.200 Menschen durften hinein in die Musik- und Kongresshalle. Redner waren unter anderem Kanzlerkandidat Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Felix Banaszak. Robert Habeck sei der richtige Kanzlerkandidat, weil er Probleme löse, sagte Banaszak. Friedrich Merz (CDU) würde Probleme nur beschreiben und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bestaune sie. In Umfragen lag die Partei zuletzt zwischen 10 und 14 Prozent und damit hinter Union, AfD und SPD. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 19:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2025 | 08:30 Uhr