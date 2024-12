Stand: 27.12.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Explosion zerstört Imbiss in Ratzeburger Innenstadt

An Heiligabend kurz vor Mitternacht hat eine Explosion in einem Imbiss in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Innenstadt erschüttert. Die Ladenfront des Sushi- und Pizzaimbisses wurde auf die Herrenstraße geschleudert, Flammen schlugen aus dem Gebäude. Der Imbiss wurde vollständig zerstört, eine angrenzende Wohnung ist unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Ursache der Explosion ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Brand in Eutiner Seniorenwohnheim: Bewohner schwer verletzt

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat ein Brand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Eutin (Kreis Ostholstein) mehrere Menschen verletzt. Laut Polizei löste eine umgekippte Kerze das Feuer aus. Ein 79-jähriger Bewohner erlitt lebensgefährliche Verletzungen, als er versuchte, die Flammen zu löschen. Seine Partnerin sowie mindestens zwei weitere Personen wurden ebenfalls verletzt. Mehrere Feuerwehren waren knapp eine Stunde im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Autofahrerin greift Polizisten bei Kontrolle an

In Lübeck hat im Stadtteil St. Gertrud eine 39-jährige Frau bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Die Beamten hatten sie in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag überprüft, nachdem ein Hinweis eingegangen war. Ein erster Alkoholtest ergab zwei Promille. Als die Frau eine Blutprobe verweigerte, trat, biss und kratzte sie die Beamten. Die Blutprobe wurde dennoch entnommen. Die Frau verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Lübecker Bucht: Silvesteranreisewelle startet

Nach den Weihnachtstagen lockt die Lübecker Bucht Silvestergäste an. Seit Donnerstag rollt die Anreisewelle. Viele Orte sind nahezu ausgebucht, berichtet die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH). Besonders beliebt sind Grömitz, Timmendorfer Strand (beide Kreis Ostholstein) und Lübeck-Travemünde, doch vereinzelt gibt es noch freie Unterkünfte. Auch die Aussichten für 2025 sind vielversprechend, so die Agentur. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

