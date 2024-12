Stand: 23.12.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Geburtshilfe in Geesthacht bleibt erhalten

Die Geburtshilfe am Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg ist gesichert. Der Hebammen-Verband Schleswig-Holstein begrüßte die Entscheidung und erklärte, es sei wichtig, dass auch künftig Kinder in Geesthacht zur Welt kommen können. Das Krankenhaus wird von der IGP Medical aus Norderstedt übernommen, nachdem es Ende September ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt hatte. Eine Petition hatte sich für den Erhalt der Frauen- und Geburtsklinik eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Mehr Einbrüche in Lübeck und Kreis Herzogtum Lauenburg

Die dunkle Jahreszeit bringt erneut eine Zunahme von Einbrüchen in Lübeck und im Kreis Herzogtum Lauenburg mit sich. Laut Landeskriminalamt gehören diese Regionen weiterhin zu den Schwerpunkten im Süden Schleswig-Holsteins. Ein Grund dafür sei die gute Verkehrsanbindung an Hamburg, die Tätern eine schnelle Flucht ermögliche. Zudem könnten Einbrecherbanden leichter in der Anonymität der Großstadt untertauchen. Landesweit liegen die Einbruchszahlen bisher leicht unter dem Vorjahresniveau. Genaue Daten wird die Kriminalstatistik im Frühjahr liefern. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

Lichterzauber in Oldenburg sammelt 2.000 Euro für Hospizprojekt

In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) fuhren am Sonntagabend 80 festlich geschmückte Trecker durch den Ort, um Spenden für den Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn e.V. zu sammeln. Beim vierten "Lichterzauber" kamen mehr als 2.000 Euro zusammen. Der Förderverein plant ein Hospiz in Oldenburg, das unheilbar schwerkranken Menschen eine Anlaufstelle bieten soll. Erste Schritte, wie die Beschlüsse zu einem Bebauungsplan, wurden bereits gefasst. Ein Baubeginn steht jedoch noch aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2024 08:30 Uhr

