Grünen-Wahlkampfauftakt in Lübeck mit Robert Habeck und Annalena Baerbock

Die Grünen starten ihren Wahlkampf am 6. Januar 2025 in Lübeck. Das kündigte Bruno Hönel, der Lübecker Bundestagsabgeordnete der Grünen, auf seiner Instagram-Seite an. In der Musik- und Kongresshalle werden der in Lübeck geborene Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck sowie Außenministerin Annalena Baerbock das Parteiprogramm zur Bundestagswahl vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Gülzow: Autofahrer prallt gegen parkendes Auto und wird schwer verletzt

In Gülzow zwischen Schwarzenbek und Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 94-Jährige am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen gegen ein parkendes Auto geprallt. Dabei wurde er eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Geesthachter Straße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Erst gegen Mitternacht wurde der Einsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Oscar Krause vom Ratzeburger Ruderclub ist "Newcomer des Jahres"

Der Landessportverband hat am Mittwochabend die besten Sportler des Landes bei einer Gala in Neumünster geehrt. Dabei wurde der 18-jährige Ruderer Oscar Krause vom Ratzeburger Ruderclub als "Newcomer des Jahres" ausgezeichnet. Oscar Krause war in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal Weltmeister im Junioren-Doppelvierer geworden. Er besucht das Sportinternat in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

