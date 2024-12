Stand: 11.12.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg und Ostholstein

Der Energieversorger Vattenfall plant in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Krümmel in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) offenbar einen großen Batteriespeicher zu bauen. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, hat das Unternehmen Dienstagabend den Stadtplanungsausschuss über seine Pläne informiert. Demnach soll der Bau mehrere hundert Millionen Euro kosten. Auf einer Fläche von ungefähr vier Fußballfeldern sollen die in Containern verbauten Batterien überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie speichern und ihn wieder abgeben, wenn er benötigt wird. Allerdings müssten für das Großprojekt laut Bericht erst Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

Lübeck hat einen Entwicklungsplan für die stetig verfallenden Flächen Schlachthof und Roddenkoppel vorgestellt. Die Stadt will nach eigenen Angaben auf dem Gelände direkt am Wallhafen eine Promenade errichten. Eine Fußgängerbrücke soll die Promenade mit der Altstadtinsel verbinden. Außerdem sind Grünflächen mit einem Aktivitätspark für Kinder und Jugendliche geplant. In den kommenden 15 Jahren soll der Entwicklungsplan umgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 70 Millionen Euro. Finanziert werden soll sie über Zuschüsse von Bund und Land. Die Lübecker Bürgerschaft muss dem Vorhaben noch zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 07:00 Uhr

An der B404 im Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Polizei zu Wochenbeginn gut 170 Fahrzeuge überprüft. Dabei ging es den Beamten vor allem um Ablenkungen im Straßenverkehr sowie die Überprüfung der Verkehrssicherheit und Fahrtüchtigkeit, teilte die Polizei mit. 14 Fahrerinnen und Fahrer waren nicht angeschnallt oder benutzten während der Fahrt ihr Handy. 20 Mal stellten die Beamten außerdem Mängel an Fahrzeugen fest. Drei Fahrer konnten zudem keinen Führerschein vorzeigen. Und ein 43 Jahre alter Hamburger hatte vor der Fahrt offenbar Drogen genommen. Ein Test reagierte positiv auf den Stoff THC, der in Cannabis steckt. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

In Neustadt (Kreis Ostholstein) hat eine Kegelrobbe seit Tagen einen Holzponton in Beschlag genommen. Laut Seehundjäger Eckhard Kasten will sich das Tier dort ausruhen. Es sei wohlgenährt. Die vergangenen stürmischen Tage auf der Ostsee mit viel Wellengang seien für die Kegelrobbe vermutlich sehr anstrengend gewesen, so Kasten. Der Seehundjäger bittet, Schaulustige allerdings Abstand von dem Raubtier zu halten. Wenn sie sich bedrängt fühlten, könne es vorkommen, dass sich Kegelrobben verteidigen und angreifen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2024 08:30 Uhr

