Prozessbeginn wegen versuchten Totschlags in Lübeck

Vor dem Landgericht Lübeck muss sich von Freitag an eine 45-jährige Frau wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie soll im Juni dieses Jahres in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ihrem Lebensgefährten während eines Streits mehrmals mit einer Bratpfanne gegen den Kopf geschlagen haben. Nach Angaben des Landgerichts wollte ihre Mutter schlichten. Die 45-Jährige soll ihre Mutter dann geschlagen, getreten und mit einem Kabel gewürgt haben, um sie zu töten. Die Polizei ging dazwischen, auch gegen sie soll sich die Angeklagte gewehrt haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Wohnhaus von Günter Grass soll zur Veranstaltungsstätte werden

Das ehemalige Wohnhaus von Günter Grass in Behlendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg soll zur Veranstaltungsstätte werden. Eine Machbarkeitsstudie mit Hilfe von Bund und Land laufe schon, so der Museumsleiter des Günther-Grass-Hauses in Lübeck Jörg-Philipp Thomsa. "Es soll ein Ort der Inspiration, des Zu-sich-findens, des Runterkommens in einer wunderbaren Naturlandschaft sein." Das Haus in Behlendorf könnte außerdem zu Fortbildungszwecken genutzt werden, als Veranstaltungsort für Schulen oder auch für Konzerte des SHMF, meint Thomsa. Ein Ankauf bis 2026 sollte geschafft werden, das sei ein Auftrag des Testaments von Günter Grass. Jetzt müsse geprüft werden, was machbar ist und was nicht. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Begegnung VfB Lübeck gegen Weiche Flensburg abgesagt

Das Regionalligaspiel des VfB Lübeck beim SC Weiche Flensburg 08 am Freitagabend fällt aus. Der Platz im Manfred-Werner-Stadion steht nach anhaltenden Regenfällen unter Wasser und ist nicht bespielbar. Ein neuer Spieltermin ist im neuen Jahr geplant. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

