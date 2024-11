Stand: 20.11.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Busstreik in SH: Ostholstein, Lübeck und Lauenburg bleiben verschont

Am Mittwoch (20.11.) wird der Busstreik im privaten Busgewerbe im Land teilweise fortgesetzt. Doch der Streik betrifft offenbar nicht die Kreise Ostholstein und Herzogtum Lauenburg. Die Gewerkschaft ver.di hat dort keine Aktionen angekündigt, während Lübecker Linien ohnehin vom Streik ausgenommen sind. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte vor der Fahrt die Fahrplanauskunft des Nahverkehrsverbundes unter www.nah.sh prüfen. In anderen Teilen Schleswig-Holsteins kann es zu Einschränkungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Suchaktion vor Scharbeutz: Kleidung gefunden, niemand vermisst

Am Montagabend hat eine Suchaktion auf der Ostsee vor Scharbeutz (Kreis Ostholstein) für Aufsehen gesorgt. Am Strand in Höhe der Ostsee Therme waren Kleidungsstücke entdeckt worden. Rettungskräfte, darunter mehrere Feuerwehren, die Bundespolizei, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die Wasserschutzpolizei suchten das Wasser mit Booten ab. Gefunden wurde jedoch niemand - und es gab keine Vermisstenmeldung. Nach 45 Minuten wurde die Suche eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Drei Einbrüche in Geesthacht: Polizei sucht Zeugen

In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg haben Unbekannte am Wochenende in eine Bäckerei, eine Schule und ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Laut Polizei entstand in der Bäckerei ein Sachschaden von 1.000 Euro. In der Schule in der Straße Dösselbuschberg wurde nichts gestohlen. Besonders hoch sei der Schaden im Lebensmittelgeschäft in der Bergedorfer Straße: Drei Täter öffneten dort am 17. November gegen 4.10 Uhr gewaltsam eine verglaste Schiebetür und durchsuchten die Räume. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

