Stand: 12.11.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Johanniter-Krankenhaus Geesthacht: Plan nach Insolvenz wird vorgestellt

Am Dienstag wollen sich Verantwortliche zur Zukunft des Johanniter-Krankenhauses in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) äußern, darunter der Sanierungsgeschäftsführer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitenden. Das Krankenhaus hatte Insolvenz angemeldet. Davon betroffen sind auch die Klinik für Geriatrie, das Seniorenzentrum und das medizinische Versorgungszentrum. Trotz der Insolvenz sollen alle geplanten Eingriffe weiterhin stattfinden. Rund 600 Mitarbeitende betreuen im Johanniter-Krankenhaus jährlich etwa 30.000 Patientinnen und Patienten. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Weitere Informationen Insolvenz von Johanniter-Krankenhaus Geesthacht Thema im Landtag Im Sozialausschuss wird am Donnerstag über die finanzielle Lage des Krankenhauses beraten. Die Klinik hatte Insolvenz beantragt. mehr

Taxifahrer in Ratzeburg nach Raubüberfall schwer verletzt

Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizei nahm der Taxifahrer Freitagabend gegen 19.00 Uhr in Lüneburg einen männlichen Fahrgast auf und fuhr ihn nach Ratzeburg in den Rotdornweg. Der Fahrgast raubte Bargeld und verletzte den Fahrer mit einer Stichwaffe, anschließend flüchtete er. Der Taxifahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung mit Personenspürhund nach dem Täter war vergeblich. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Stadt Lübeck erhöht Parkgebühren

Die Parkgebühren in Lübeck werden vom 1. Januar an deutlich teurer. Das Stadtgebiet wird in fünf Zonen aufgeteilt, eine Stunde Parken kostet in Lübeck dann zwischen zwei und drei Euro. Das Tagesticket in Lübeck-Travemünde kostet künftig zwölf statt vier Euro. Laut Hansestadt Lübeck soll das neue Gebührenmodell den Parkverkehr besser lenken und die Verkehrssituation entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporterinnen und Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr