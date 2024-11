Stand: 08.11.2024 07:52 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Polizei ermittelt nach Bränden in Lübeck

Nach zwei Bränden im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr kurz hintereinander zu zwei unterschiedlichen Bränden gerufen. Zuerst war gegen 2 Uhr ein Möbelstück auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten, direkt danach qualmte es aus einem nahegelegenen Altpapiercontainer. Laut Polizei werde geprüft, inwiefern die beiden Brände miteinander in Zusammenhang stehen, Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Sonderpreis Inklusion und Vielfalt für Lübecker Hörakustikerschule

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergibt am Freitag den Schulsonderpreis für Inklusion und Vielfalt. Er geht an die Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen in Lübeck. Gewürdigt wird laut Bundesinnung der Hörakustiker unter anderem die tiefe Verankerung des Themas Inklusion im Unterricht. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Barrierefreiheit bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck

Bei den 66. Nordischen Filmtagen in Lübeck wird verstärkt auf Barrierefreiheit geachtet. Für Menschen mit Sehbehinderungen stehen laut Miriam Waldmann, Leiterin der Cinestar-Kinos in Lübeck, Funkkopfhörer mit Audiodeskription in mehreren Sprachen zur Verfügung. Die Audiodeskription beschreibt, was auf der Leinwand zu sehen ist. Bei einigen Filmen seien auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher anwesend, die die Filme in Gebärdensprache übersetzen. Bis Sonntag werden bei den Nordischen Filmtagen rund 170 Filme aus dem Baltikum, Skandinavien, Finnland, Island und Schleswig-Holstein gezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

