Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ehemaliger Kanzleramtschef wird Präsident der Uni Lübeck

Helge Braun, der ehemalige Chef des Kanzleramts, ist neuer Präsident der Universität Lübeck. Der Akademische Senat der Universität hat ihn einstimmig gewählt. Helge Braun habe durch seine vielfältige berufliche Erfahrung und einen wertschätzenden Blick auf die Universität von außen überzeugt, so die Begründung. Zunächst hatte er nach seinem Medizinstudium als Arzt gearbeitet und wechselte 2002 in die Bundespolitik. Seinen neuen Job als Lübecker Uni-Präsident beginnt Helge Braun Anfang kommenden Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Warnstreik der Metall- und Elektroindustrie: Kundgebung in Lübeck

Im ganzen Norden sind am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie zum Warnstreik aufgerufen. Die zentrale Kundgebung in Lübeck findet um 12.00 Uhr vor dem Drägerwerk in der Revalstraße statt. Nach Angaben der Hansestadt Lübeck könnten kurzfristig Straßen gesperrt werden. Die Gewerkschaft fordert im aktuellen Tarifkonflikt von den Arbeitgebern sieben Prozent mehr Geld sowie 170 Euro mehr für die Auszubildenden und Dual-Studierenden bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

VfL Lübeck-Schwartau: Kader ist wieder komplett

Der Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat Rechtsaußen Paul Holzacker vom ostwestfälischen TuS Spenge in den Norden geholt. Der 22-Jährige hat einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterzeichnet und spielte bisher in der dritten Liga. Paul Holzacker spielt auf der Position des Ex-Kapitäns Finn Kretschmer, der im September aus privaten Gründen sein Karriereende verkündet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

