Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Versuchter Totschlag: Prozessauftakt am Landgericht Lübeck

Vor dem Landgericht Lübeck beginnt am Freitag ein Prozess gegen drei Männer aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wegen versuchten Totschlags. Im November 2023 soll einer der Angeklagten eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Mann gehabt haben. Danach soll der Angeklagte laut Landgericht die beiden Mittäter aufgefordert haben, ihn bei einem erneuten Angriff zu unterstützen. Die drei Männer sollen dann auf das Opfer eingeschlagen haben, einer habe mehrfach mit einem Messer auf den Mann eingestochen. Der Schwerverletzte musste notoperiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr

Höchste Auszeichnung der Nordkirche gehen nach Travemünde und ins Herzogtum Lauenburg

Die evangelische Nordkirche verleiht die Bugenhagenmedaille an Broder Feddersen und Brigitte Braasch für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz. Broder Feddersen ist laut Nordkirche seit 1996 ehrenamtlich in der Kirchengemeinde Mustin (Kreis Herzogtum Lauenburg) engagiert. Brigitte Braasch engagiert sich seit rund 45 Jahren im Kirchengemeinderat der Gemeinde St. Lorenz in Lübeck-Travemünde. Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, überreicht die Bugenhagenmedaille bei einem Festgottesdienst in der St. Petri-Kirche in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr

Vollsperrung der Fichtenstraße in Krumbeck

Die Fichtenstraße in Krumbeck in der Gemeinde Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) wird von Montag an bis voraussichtlich zum 20. Dezember voll gesperrt. Der Grund sind nach Angaben der Gemeinde notwendige Bauarbeiten zur Errichtung einer Hochspannungsleitung zwischen Krumbeck und der Landesstraße 332. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr

