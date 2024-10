Stand: 30.10.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Fehlalarm in Heiligenhafener Sparkasse löst Großeinsatz aus

Am Mittwochmorgen hat die Verneblungsanlage in der Sparkasse am Markt in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) für einen größeren Einsatz gesorgt, als die Anlage plötzlich losging. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, da das System üblicherweise bei Einbrüchen aktiviert wird, um etwa Geldautomatensprengungen zu verhindern. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Fehlalarm, und die Einsatzkräfte mussten lediglich die Filiale belüften. Die genaue Ursache für die Auslösung der Verneblungsanlage ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Einbruch in Einfamilienhaus in Stubben

In Stubben (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde am Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 17:30 und 20:30 Uhr in der Dorfstraße, als die Bewohner abwesend waren. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür ein und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Über Art und Umfang des Diebesguts konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Ratzeburg bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Polizei fasst Einbrecher in Lübeck auf frischer Tat

Die Lübecker Polizei hat am Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Zeugen beobachteten, wie der Mann in der Großen Burgstraße durch ein Fenster in ein Hotel einstieg. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Der 25-Jährige aus dem Kreis Ostholstein soll verschiedene Gegenstände aus dem Hotel gestohlen haben. Ob er auch für weitere Einbrüche verantwortlich ist, wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Stromschwankungen in Lübecker Sana-Klinik

In der Lübecker Sana-Klinik kam es am Dienstag zu kurzen Stromschwankungen. Eine Kliniksprecherin teilte auf NDR-Nachfrage mit, dass dabei einige medizinische Geräte neu gestartet werden mussten. Da dies jedoch schnell geschah, habe der Vorfall keine Auswirkungen auf die Patienten gehabt. Die Ursache der Schwankungen ist derzeit noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Fußball-Regionalliga Nord: Lübeck schlägt St. Pauli II

In der Fußball-Regionalliga Nord traf der VfB Lübeck am Dienstagabend auswärts auf die zweite Mannschaft des FC St. Pauli. Dank des Tors von Manuel Farrona Pulido in der 20. Minute gingen die Lübecker 1:0 in die Halbzeit. Bis zur 90. Minute konnte der VfB seinen Vorsprung mit Toren von Herdi Bukusu (73.) und Felix Drunkuth (77.) ausbauen und halten. In der Nachspielzeit erzielte Isma Baraze Adam vom FC St. Pauli den einzigen Gegentreffer der Partie zum 1:3-Endstand. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

